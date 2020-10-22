Третью ветку метро запустят в Минске в начале ноября

Источник материала: Myfin

Фото: belta.by Планируется, что новая линия метро откроется для пассажиров 7 ноября.

Технический запуск поездов третьей линии метро успешно был проведен в конце июля. Третья ветка соединит южные и северные жилые микрорайоны Минска столицы с центром. На новой «Зеленолужской линии» будет 14 станций. Что в итоге? Первыми откроют четыре станции третьей ветки минского метрополитена: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

Источник: Myfin.by

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