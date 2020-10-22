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Третью ветку метро запустят в Минске в начале ноября
Источник материала: Myfin
Планируется, что новая линия метро откроется для пассажиров 7 ноября.
Технический запуск поездов третьей линии метро успешно был проведен в конце июля.
Третья ветка соединит южные и северные жилые микрорайоны Минска столицы с центром. На новой «Зеленолужской линии» будет 14 станций.
Что в итоге?
Первыми откроют четыре станции третьей ветки минского метрополитена: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».
Источник: Myfin.by
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В Минске в начале ноября заработает третья ветка метро, сообщает телеканал ОНТ .
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