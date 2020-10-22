Пресс-секретарь МВД: психологические атаки хейтеров на меня не действуют

Источник материала: Sputnik Беларусь

С августа в Беларуси проходят массовые несанкционированные акции протеста. С этого же периода в Telegram-каналы активно "сливаются" личные данные правоохранителей, их домашние адреса и номера телефонов. О работе ведомства в этот период, о кибербуллинге и увольнениях, о подаче информации в СМИ Sputnik рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

О "сливах" личных данных милиционеров

По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше ста уголовных дел.

В настоящее время главным управлением собственной безопасности МВД проводится около 300 проверок в рамках уголовно-процессуального законодательства. Уже установлено более 70 подозреваемых.

© Sputnik / Сергей Пушкин По фактам оскорблений, угроз, клеветы и разглашения персональных данных милиционеров возбуждено свыше ста уголовных дел

Те, кто занимается травлей правоохранителей, как правило, лично с ними не знакомы. В основном звонки и рассылки идут из-за рубежа. Абсолютно не владея ситуацией, злоумышленники атакуют недостоверной информацией, необоснованными обвинениями и беспричинными угрозами. Мишенью становятся не только сотрудники, но и их родные, близкие. Цель очевидна – создать в семье стрессовую ситуацию, деморализовать, вызвать панику, склонить к принятию поспешного решения уйти из органов внутренних дел.

© Sputnik / Виктор Толочко Среди пострадавших на акциях протеста есть сотрудники милиции

Я сама, как и члены моей семьи, подвергались и подвергаются аналогичным атакам. Но могу с уверенностью сказать, что этот метод не действует. Весь поступающий такого рода хлам без прочтения сразу идет в игнор. Для меня это вообще не является стрессом.

А вот желание устанавливать звонящих и пишущих с каждым днем растет. Есть много примеров, когда те, кто оскорблял сотрудников милиции, приносили не только свои извинения в суде, но и возмещали моральный вред деньгами. Все средства сотрудники передают, передавали и будут передавать для оказания помощи нуждающимся детям.

© Sputnik / Виктор Толочко Милиция предупреждает собравшихся у МТЗ соблюдать законодательство о массовых мероприятиях

По сути, такое систематическое целенаправленное агрессивное поведение как кибербуллинг используется сейчас в виде оружия психологического воздействия против сотрудников правоохранительных органов.

Но никто по причине травли и публикации личных данных в интернете из органов внутренних дел не уволился, мне о таких случаях неизвестно. Напротив, могу рассказать десятки историй, как после этих нападок милицейские коллективы, семьи сотрудников объединяются. И даже соседи вовлечены: помогают, зорко отслеживают, чтобы никто не навредил семье сотрудника.

Об увольнениях сотрудников из органов внутренних дел

На фоне событий в Беларуси только некоторые правоохранители решили покинуть службу. Однако значительного оттока кадров не произошло, и даже число увольнений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось. И уволившиеся сотрудники не стали примером для других стражей порядка.

Да, есть те, кто поддался неким эмоциям, написал рапорт об увольнении и даже ушел демонстративно, разместив своё удостоверение в соцсетях. Такие случаи есть, мы их не отрицаем. Тем временем в интернете продолжают распространяться сообщения о тысячах уволившихся сотрудников. Официально заявляю – это наглая ложь! Тех, кто пишет об этом, можно назвать фейкометами. Угомонитесь!

Ничто не сломит того, кто преданно служит своему народу, кто отдается своей профессии с душой. Ежедневно наши сотрудники доказывают своей работой, что мы, люди в погонах, защищаем права наших граждан.

Об освещении протестов журналистами

Сегодня в информационном пространстве контент переполняют видеосюжеты с протестных акций. Это материалы абсолютно различного содержания и форм подачи. Каждый снимает выгодную для себя картинку: блогеры, журналисты, радикально настроенные участники и просто зеваки. К сожалению, из-за вседозволенности в размещении контента и скорости распространения информации теперь практически никого не тревожат вопросы достоверности и полноты сведений.

© Sputnik Sputnik Акции протеста оппозиции в Минске

Многие журналисты не утруждают себя взять официальный комментарий у представителя того или иного ведомства, подают информацию однобоко, опираясь на историю очередного "героя". Особенно обращают на себя внимание истории, рассказанные людьми, в отношении которых административный процесс окончен составлением протокола. Многие задержания людей преувеличены в подаче. Используются эмоционально окрашенные слова и обороты.

После всего произошедшего так называемый "герой" бежит в редакцию интернет-портала, СМИ и выставляет себя пострадавшими от действий правоохранителей. Зачастую их рассказ расходится с реальными событиями, факты выдернуты из контекста. Создается ореол мученика. Мотивы понятны. Чтобы поднять шум, попытаться таким образом смягчить степень ответственности, вообще уйти от нее или поиметь некие бонусы. Но, я бы порекомендовала СМИ не стремиться хайповать на этих историях и давать возможность наваривать на этом какие-то политические бонусы этим "героям".

© Sputnik / Сергей Пушкин Почему не все СМИ звонят, чтобы получить официальный комментарий?

Журналистам стоит дозвониться, чтобы получить официальный комментарий от МВД. Российские медиа обращаются за комментарием всегда. Что мешает делать остальным?

Наверно, у отдельных интернет-ресурсов существует определенная заданность и уже своя сформированная точка зрения. Зато очень рьяно в этих СМИ любят обсуждать, что я сказала или прокомментировала.

Подчеркиваю, я не могу давать от себя информацию как от частного лица, я излагаю точку зрения МВД. Точно так же, как я предоставляю и статистику по задержанным и участникам несанкционированных акций. Все цифры обобщаются оперативно-ситуационным штабом. И никто ничего не накручивает.

Что касается действий сотрудников милиции, которые вызвали общественный резонанс, я не могу давать комментарии до проведения проверки. Если после нее действия сотрудника были признаны неправомерными, эта информация должна быть озвучена. Я никогда не буду ее скрывать. Однако, иногда сложно оперативно прокомментировать ситуацию, поскольку каждый случай требует дополнительной проверки от начала события до логического завершения и это занимает много времени.

О детях и подростках на акциях протеста

В несанкционированных акциях, которые проходят в стране, участвуют не только взрослые люди, некоторые из них приводят на уличные акции своих детей. Также на протесты втайне от родителей выходят и подростки. По нашим данным около 380 административных протоколов составлено за участие несовершеннолетних в несанкционированных акциях протеста. А всего выявлено около 1000 несовершеннолетних, участвующих в несанкционированных акциях. Почти с половиной из них были проведены разъяснительные беседы без составления протоколов.

К сожалению, малолетние дети в сопровождении своих родителей активно вовлечены в то, что происходит на улицах. 215 родителей установлены на мероприятиях со своими несовершеннолетними детьми. Естественно, информация о каждом направлена в комиссию по делам несовершеннолетних. Хотя бы в целях безопасности жизни и здоровья ребенка стоит лишний раз подумать, насколько это полезно для малолетнего.

МВД инициировало внесение дополнения в статью 23.34 КоАП. Поправка в кодекс, которая предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания.

Кроме того, между членами семьи происходят ссоры из-за политики. Такие сообщения поступают в оперативно-дежурную службу. Свидетелями конфликтов становятся в том числе и дети. Безусловно, такого быть не должно.

О том, как минчане поддерживают милицию

В выходные дни на линию 102 поступают звонки от недовольных и возмущенных жителей Минска, которые просят принять меры для того, чтобы они могли спокойно отдыхать.

Чаще всего жалуются на нарушения общественного порядка. Особенно во дворах, когда собираются люди, очень громко между собой общаются. Да и в целом скопление людей вызывает тревогу у граждан. Люди звонят, указывают местонахождение этих групп, просят принять меры, чтобы люди разошлись.

Белорусы звонят в отделения не только для того, чтобы пожаловаться на беспорядки, но и высказать слова поддержки, всем тем, кто находится на страже их покоя.

Граждане направляют слова благодарности, даже пишут маленькие дети: "Держитесь!" "Мы с вами"". Раньше так активно и массово нас не поддерживали.