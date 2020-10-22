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Объединение "Белая Русь": мы готовы перерасти в партийную структуру

22.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 окт – Sputnik. Идеи о создании партии из общественного объединения обсуждались еще в 2011 году, однако и тогда, и в 2015 году эту идею поддерживала только половина членов организации, об этом рассказал рассказал заместитель председателя "Белой Руси" Александр Шатько на кругом столе в мультимедийном пресс-центре Sputnik.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Был готов и устав, и съезд, на котором бы мы в 2015 году, на котором бы мы могли спокойной провозгласить себя партийной структурой. Нам говорили, что наш устав будет похож на устав коммунистической партии. А что здесь плохого? Отлаженная система, кадровая работа и так далее. Другое дело, какую идеологию мы берем под основу", - сказал он.

По словам Шатько, было еще немало нюансов, которые осложняли эту работу. Однако сейчас общественное объединение готово перерасти в партийную структуру: большинство членов поддерживают это решение.

"Причем скорее всего это будет не только "Белая Русь", - уверен Александр Шатько. - За эти годы из наших рядов выросло большое количество различных структур, аналитических центров, различных движений. И если партия будет, то это будет широкая коалиция".

Как уверяет Александр Шатько, предварительные переговоры уже прошли, сейчас члены общественного объединения готовят устав и декларацию о деятельности будущей партии. "Белая Русь" и ранее строилась на принципах центризма. Однако есть расхождения, каких взглядов придерживаться далее при переходе к партийному строительству: левоцентристских или правоцентристских. 

Напомним, что вчера председатель общественного объединения "Белой Руси" Геннадий Давыдько заявил, что организации нужно формировать партию. В планах - завершить эту работу после реформы Конституции.

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Теги: Минск
 
 
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Предварительные переговоры уже прошли, сейчас члены общественного объединения готовят устав и декларацию о деятельности будущей партии.
 
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