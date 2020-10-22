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Самые сексуальные женщины России: кто возглавил рейтинг журнала Maxim
22.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Журнал Maxim составил рейтинг самых сексуальных женщин России. В него вошли сто девушек страны так или иначе известные в мире медиа и шоу-бизнеса. Тройку топ-100 возглавили певицы: Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских. Также в лидеры сотни красавиц вышли певицы Елена Темникова (пятое место), Вера Брежнева (девятое место), актрисы Любовь Новикова-Аксенова (четвертое место), Наталья Рудова (шестое), супермодель Ирина Шейк (11 место).
Пользователи и читатели журнала голосовали за лучших, по их мнению, девушек. Всего в
Финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере: это будет сводный рейтинг голосования читателей и звездного жюри. Но уже сейчас известно, кого выбрали поклонники.
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Кто составил топ-12 самых привлекательных девушек по версии читателей российского журнала Maxim, смотрите в фотоленте Sputnik.
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