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Самые сексуальные женщины России: кто возглавил рейтинг журнала Maxim

22.10.2020 13:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Журнал Maxim составил рейтинг самых сексуальных женщин России. В него вошли сто девушек страны так или иначе известные в мире медиа и шоу-бизнеса. Тройку топ-100 возглавили певицы: Анна Плетнева, Ольга Серябкина и Настя Каменских. Также в лидеры сотни красавиц вышли певицы Елена Темникова (пятое место), Вера Брежнева (девятое место), актрисы Любовь Новикова-Аксенова (четвертое место), Наталья Рудова (шестое), супермодель Ирина Шейк (11 место).

Пользователи и читатели журнала голосовали за лучших, по их мнению, девушек. Всего в рейтинг включили сто девушек из разных сфер: спортсменки, телеведущие, блогеры. Многие из них в разные годы снимались для журнала.

Финальные результаты рейтинга появятся в декабрьском номере: это будет сводный рейтинг голосования читателей и звездного жюри. Но уже сейчас известно, кого выбрали поклонники.

 
 
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Кто составил топ-12 самых привлекательных девушек по версии читателей российского журнала Maxim, смотрите в фотоленте Sputnik.
 
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