Лучшего белорусского шахматиста исключили из сборной

Источник материала: Ежедневник

фото: tribuna.com

Владислав Ковалев подписал открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы и отказался подписывать допсоглашение к контракту с Республиканским центром олимпийской подготовки по шашкам и шахматам.

В интервью Tribuba.com шахматист признался, что раньше был аполитичным человеком. Однако то, что произошло в Беларуси после 9 августа, по мнению Ковалева, нормальному человеку трудно понять.

Перед проведением высшей лиги чемпионата Беларуси, по словам Владислава,

заместитель директора РЦОПа предложил ему подписать дополнение к трудовому контракту. «Первые пункты были довольно адекватными, но потом пошли просто какие-то странные. Я должен обязательно играть с государственной символикой. Считаю, каждый сам должен выбирать, в чем ему играть. За него не может решать кто-то другой. Ну и был пункт, запрещающий где либо высказываться публично, постить что-то в соцсетях без согласования с ними. По сути, подписав это допсоглашение, шахматист становился рабом, который вообще ничего не может сказать. Даже пикнуть не может. Просто делает всё, что скажут. Сразу сказал, что ничего подписывать не буду. И мне в ответ, что тогда со мной не будут продлевать контракт на следующий год и лишат ставки. И была озвучена фраза по линии министерства, что «незаменимых нет, найдем других», - рассказал шахматист.

Ковалев решил не подписывать документ, поскольку это нарушает его конституционные права. Он также принял решение в знак протеста отказаться от участия в высшей лиге и подписать открытое письмо солидарности со спортсменами против насилия.

Далее шахматиста вызвали на разговор к руководству РЦОПа и объяснили, что нужно выбрать либо одну сторону, либо другую. «Меня уволили как бы по соглашению сторон. Документы подписал потому, что 10 ноября должна была пройти моя аттестация. Мне сказали, что я просто ее не пройду. Фактически это было увольнение», - рассказал Ковалев.