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Кочанова назвала протестные акции произволом агрессивного меньшинства

22.10.2020 13:59 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова обвинила Совет Европы в получении односторонней информации о событиях в Беларуси. Она также сказала, что мирные акции протеста проходят вне закона.

"Лидеры Совета Европы в своем заявлении декларируют обеспокоенность событиями в Беларуси, представление о которых они получают на основе односторонней информации. Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа. Однако мы не были услышаны, несмотря на то, что лидеры Совета Европы призывают в своем заявлении соблюдать свободу выражения мнений в качестве одной из основополагающих европейских ценностей", - заявила Кочанова в ответ на совместное заявление лидеров Совета Европы в отношении Беларуси от 13 октября.

«Лидерам Совета Европы следует знать, что "мирные" акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране», - утверждает она.

«Мы готовы к взаимодействию с зарубежными партнерами, к обсуждению всестороннего сотрудничества, включая обмен мнениями о ситуации в Беларуси, на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела», - заключила Кочанова.

 
 
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Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова обвинила Совет Европы в получении односторонней информации о событиях в Беларуси. Она также сказала, что мирные...
 
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