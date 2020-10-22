В Кремле прокомментировали визит Нарышкина в Беларусь





слева направо: Тертель, Нарышкин, Вакульчик





«В данном случае речь идёт о судьбе внешней разведке. И в рамках "союзного государства" существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб.





Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках "союзного государства"», — сказал Песков.





Он отметил, что идёт обширное взаимодействие: "причём это никак не связано с событиями в Беларуси".





Ранее Нарышкин во время визита в Минск рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Беларуси. Лукашенко на встрече с Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг "союзного государства России и Беларуси" сложилась непростая.