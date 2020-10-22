

Свабода. Лауреата премии выбрал президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели всех семи фракций. Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 16 декабря, передает





Как сообщалось ранее, в окончательный список номинантов вошли: "Демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества", архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.





Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.





Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме. В 2019 году ее был удостоен китайско-уйгурский экономист и правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное заключение.