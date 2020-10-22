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Премию Европарламента "За свободу мысли" присудили белорусскому Координационному совету

22.10.2020 14:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нынешнюю правозащитную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции, представленной Координационным советом и "инициативой храбрых женщин".

Премию Европарламента "За свободу мысли" присудили белорусскому Координационному совету

Лауреата премии выбрал президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели всех семи фракций. Церемония вручения премии пройдет в Страсбурге 16 декабря, передает Свабода.

Как сообщалось ранее, в окончательный список номинантов вошли: "Демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой храбрых женщин, а также политиками и деятелями гражданского общества", архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса, а также группа экологических активистов из Гондураса.

Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод. 

Размер премии составляет 50 тысяч евро. В 2018 году лауреатом премии стал украинский кинорежиссер Олег Сенцов, в то время находившийся в российской тюрьме. В 2019 году ее был удостоен китайско-уйгурский экономист и правозащитник Ильхам Тохти, отбывающий пожизненное заключение.
 
 
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Нынешнюю правозащитную премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова присудили белорусской оппозиции, представленной Координационным советом и "инициативой...
 
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