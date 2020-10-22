Документы в «цифре»: МВД Беларуси готово к выдаче биометрических паспортов и ID-карт

Источник материала: Mir24.TV Belarus

МВД Беларуси вскоре начнет выдавать гражданам страны ID-карты . Документ полностью заменит паспорт и в перспективе водительские права, но за границей паспорт все же понадобится. Но он тоже сильно изменился. Чем отличаются новые документы от прежних, выяснял корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Вот так теперь выглядит оформление документов. Фотографирование. Обязательно – отпечатки пальцев. И напоследок – электронная подпись. Оборудование сотрудники департамента по гражданству и миграции настраивали не один месяц. Новинка, говорят, раньше анкеты на бумаге были. Теперь все в цифре.

«Наше подразделение готово к введению биометрических паспортов, сотрудники обучены, оборудование установлено, но у нас еще есть время попрактиковаться к введению новых паспортов», – отметила замначальника отдела по гражданству и миграции Фрунзенского РУВД Минска Ирина Навроцкая.

Такое оборудование закуплено во всей стране. Есть даже переносные комплексы для выезда на дом, в больницы. С 1 января белорусы начнут получать документы нового образца. И не один, а два.

Вот так будет выглядеть ID-карта. Фото, подпись. Данные гражданина, а на обратной стороне чип. На нем будут храниться сведения для госорганов, этой картой можно будет оплачивать госуслуги и не использовать внутри страны паспорт. Он понадобится лишь для выезда за границу. И вроде бы выглядит, как прежний, но на самом деле документ биометрический, а внутри него спрятана микросхема.

На этом производстве редко бывают журналисты. Потому что здесь выпускают государственные документы. Многие из них под грифом «секретно». Сейчас здесь большими партиями изготавливают те самые биометрические паспорта и ID-карты.

Процесс производства трудоемкий. Сделать качественно – главная задача.

«Мы готовы подготовить нужный объем, график согласован поквартально с МВД», – указал директор фабрики Гознака Александр Рак.

Подделать новые белорусские документы будет сложно, точнее – практически невозможно. В МВД заверили: степень защиты одна из самых высоких.

«Внедрены все мировые технологии, цветное фотографическое изображение, которое проще помогает идентифицировать личность, также есть чип, на котором все биометрические данные и электронная цифровая подпись, которая программно защищена белорусскими специалистами от доступа несанкционированного к информации», – рассказал начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

Введение биометрических документов – мировой тренд. Использование «пластика» откроет для белорусов новые возможности и сэкономит время. В стране уже создают электронное правительство, которое объединит все организации. И вскоре заказать нужную справку или другую услугу можно будет из дома. Правда, для этого понадобится специальный считыватель карты. Купить его вскоре сможет каждый.