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Документы в «цифре»: МВД Беларуси готово к выдаче биометрических паспортов и ID-карт
22.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
МВД Беларуси вскоре начнет выдавать гражданам страны
Вот так теперь выглядит оформление документов. Фотографирование. Обязательно – отпечатки пальцев. И напоследок – электронная подпись. Оборудование сотрудники департамента по гражданству и миграции настраивали не один месяц. Новинка, говорят, раньше анкеты на бумаге были. Теперь все в цифре.
Такое оборудование закуплено во всей стране. Есть даже переносные комплексы для выезда на дом, в больницы. С 1 января белорусы начнут получать документы нового образца. И не один, а два.
Вот так будет выглядеть ID-карта. Фото, подпись. Данные гражданина, а на обратной стороне чип. На нем будут храниться сведения для госорганов, этой картой можно будет оплачивать госуслуги и не использовать внутри страны паспорт. Он понадобится лишь для выезда за границу. И вроде бы выглядит, как прежний, но на самом деле документ биометрический, а внутри него спрятана микросхема.
На этом производстве редко бывают журналисты. Потому что здесь выпускают государственные документы. Многие из них под грифом «секретно». Сейчас здесь большими партиями изготавливают те самые биометрические паспорта и ID-карты.
«Мы готовы подготовить нужный объем, график согласован поквартально с МВД», – указал директор фабрики Гознака Александр Рак.
Подделать новые белорусские документы будет сложно, точнее – практически невозможно. В МВД заверили: степень защиты одна из самых высоких.
Введение биометрических документов – мировой тренд. Использование «пластика» откроет для белорусов новые возможности и сэкономит время. В стране уже создают электронное правительство, которое объединит все организации. И вскоре заказать нужную справку или другую услугу можно будет из дома. Правда, для этого понадобится специальный считыватель карты. Купить его вскоре сможет каждый.
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Введение биометрических документов – мировой тренд. Использование «пластика» откроет для белорусов новые возможности и сэкономит время.
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