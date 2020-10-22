Работники SaM Solutions написали письмо топ-менеджеру компании из-за его комментариев на Facebook

Источник материала: Tut.by

Замдиректора по развитию бизнеса SaM Solutions Александр Деев добавил на Facebook рамку с элементами красно-зеленого флага и запустил дискуссию на более чем 350 комментариев. Он также оставил неоднозначные комментарии по поводу происходящего в стране. Сегодня утром сотрудники SaM Solutions начали сбор подписей под открытым письмом-ответом Дееву. Об этом пишет dev.by .



Скриншот предоставлен сотрудником. Источник: dev.by

Вот что говорится в письме.

«Мы, нижеподписавшиеся, считаем своим долгом высказаться о посте А. Деева в социальной сети Facebook.

Коллектив САМСОЛЮШНС строился более 25 лет. Основным критерием, позволившим собрать в одном месте столько замечательных людей, был в первую очередь профессионализм, но не политические пристрастия, вероисповедание, гендер, раса, национальность, гражданство, пищевые привычки, ориентация или увлечение хоккеем. Профессионализм — вот что всегда стояло на первом месте!

Несмотря на то, что нам однозначно не импонирует опубликование ассоциированным с нашей компанией медийным лицом провокационных и зачастую хамских высказываний, считаем, что Александр Деев, как частное лицо, волен придерживаться любых взглядов и высказываться в любом тоне в адрес своих собеседников на своей личной странице, но ровно до тех пор, пока он не требует, обращаясь к своим коллегам, „списки на стол“.



Скриншот профиля Александра Деева. Источник: Alexander Deev / Facebook

Требование „списков на стол“ моментально указывает на то, что Александр Деев на своей личной странице выступает как заместитель директора по развитию компании САМСОЛЮШНС.

Такие высказывания мы рассматриваем как попытку поделить нас, команду компании САМСОЛЮШНС, на два лагеря. Такое разделение никак не может способствовать развитию бизнеса, решению стратегических задач, бизнес-планированию, выявлению новых бизнес-возможностей и привлечению новых потенциальных клиентов.

В этой связи считаем, что заместителю директора по развитию бизнеса нашей компании следует впредь избегать в своей риторике, обращенной к широкой общественности, откровенно провокационных и непрофессиональных высказываний, направленных на раскол команды САМСОЛЮШНС по каким бы то ни было признакам, снижение деловой репутации компании, а также оскорбляющих чувства сотрудников».

— Это инициатива снизу, — рассказал dev.by один из работников компании, который пожелал остаться анонимным. — Простые ребята вчера были ошарашены такой «славой». Насколько я знаю, открытое письмо планируется передать руководству. За пару часов его в формате гугл-формы подписало уже под 200 человек (всего в компании работает около 500 человек). Весьма оперативно, если принять во внимание что письмо появилось только сегодня утром.

Другой сотрудник SaM Solutions написал так:

— Когда мы увидели новость о том, что именно Деев написал, и как общался в комментариях, возмутила даже не его позиция — ему с ней жить. Возмутило, что Деев написал: «Списки мне на стол».

Это уже не личная позиция, а позиция одного из заместителей директоров. Поэтому коллеги написали открытое письмо: «Уважаем право каждого высказываться с любой позиции, но вмешивать в это свою должность в компании — непрофессионализм». И попросили компанию проследить за тем, чтобы это не повторялось.

Письмо подписали двести человек из пятисот. Нам передали, что Марат Эбзеев, управляющий директор, благодарен нам за петицию и неравнодушие. А через час или два пришло письмо от Марата, рассылка на всю компанию.

Там нет ни слова о «списках Деева». Большая часть письма — о негативе, который вылился на компанию из внешних источников. И о том, что Деев имеет право высказываться как ему угодно, и компания это право уважает.

У меня сложилось ощущение, что Марат дает карт-бланш Дееву на любое высказывание, и игнорирует суть нашей петиции.

Наверное, управляющий директор хочет защитить своего сотрудника, но хотелось бы, чтобы при этом он учел еще и мнение других двухсот. Я вот, например, не хочу работать в компании, в которой топы могут позволять себе такое.

Буквально через полчаса Марат написал еще одно письмо. Сказал, что ему задали много вопросов про «списки на стол», и он заверяет, что никаких списков быть не может. Но проблема не в том, что я боюсь попасть в какие-то списки Деева. Я не хочу, чтобы подобное вообще звучало от одного из топов компании, да еще в публичном поле.

42.TUT.BY попросило SaM Solutions прокомментировать сложившуюся ситуацию. Мы добавим их комментарий, как только нам пришлют текст.