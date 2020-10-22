Представлен обновленный хэтчбек Fiat Panda

Источник материала: Tut.by

В этом году Fiat Panda отмечает 40-летний юбилей, и по этому поводу итальянцы решили провести модернизацию нынешней модели, которая без видимых изменений продается (и, надо отметить, весьма успешно) с 2011 года.





В гамме модели появились две новые версии. Во-первых, это самое простое исполнение City Life, которое от остальных отличается оформлением переднего бампера, накладками на порогах и дизайном 15-дюймовых колесных дисков.





Еще одна новая комплектация — это Sport, адресованная молодежной аудитории: у нее окрашенные в черный цвет корпуса зеркал и крыша, красные тормозные суппорты, двухцветные диски диаметром 16 дюймов, а также черная отделка потолка, комбинированная обивка сидений и кожаный руль с красной прострочкой (при этом большинство опций для Panda Sport предлагается за доплату).





И, наконец, самое главное нововведение для Panda — это поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto мультимедиасистема с семидюймовым сенсорным дисплеем. Причем переделывать под него переднюю панель в Fiat не стали, поэтому центральные вентиляционные дефлекторы теперь прячутся за экраном.









В начале года у Panda появился так называемый мягкий гибрид (это 70-сильный мотор объемом 1 л и 12-вольтовый стартер-генератор), который отныне предлагается для всех версий «пятидверки». Для переднеприводных модификаций City Cross и Cross доступна метановая версия двигателя 0.9 TwinAir (70 л.с. против 85 л.с. при работе на бензине).





В Италии прием заказов на обновленную Panda уже стартовал, чуть позже хэтчбек выйдет и на другие европейские рынки.