ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представлен обновленный хэтчбек Fiat Panda

22.10.2020 14:07 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В этом году Fiat Panda отмечает 40-летний юбилей, и по этому поводу итальянцы решили провести модернизацию нынешней модели, которая без видимых изменений продается (и, надо отметить, весьма успешно) с 2011 года.


В гамме модели появились две новые версии. Во-первых, это самое простое исполнение City Life, которое от остальных отличается оформлением переднего бампера, накладками на порогах и дизайном 15-дюймовых колесных дисков.


Еще одна новая комплектация — это Sport, адресованная молодежной аудитории: у нее окрашенные в черный цвет корпуса зеркал и крыша, красные тормозные суппорты, двухцветные диски диаметром 16 дюймов, а также черная отделка потолка, комбинированная обивка сидений и кожаный руль с красной прострочкой (при этом большинство опций для Panda Sport предлагается за доплату).


И, наконец, самое главное нововведение для Panda — это поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto мультимедиасистема с семидюймовым сенсорным дисплеем. Причем переделывать под него переднюю панель в Fiat не стали, поэтому центральные вентиляционные дефлекторы теперь прячутся за экраном.



В начале года у Panda появился так называемый мягкий гибрид (это 70-сильный мотор объемом 1 л и 12-вольтовый стартер-генератор), который отныне предлагается для всех версий «пятидверки». Для переднеприводных модификаций City Cross и Cross доступна метановая версия двигателя 0.9 TwinAir (70 л.с. против 85 л.с. при работе на бензине).


В Италии прием заказов на обновленную Panda уже стартовал, чуть позже хэтчбек выйдет и на другие европейские рынки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году Fiat Panda отмечает 40-летний юбилей и по этому поводу итальянцы решили провести модернизацию нынешней модели, которая без видимых изменений продается с 2011...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Репортеры без границ": после 9 августа в Беларуси были задержаны около 300 журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика