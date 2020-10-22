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Как на самом деле зовут белорусских и российских звезд? Хитрый тест
Источник материала: Tut.by
Не секрет, что многие звезды скрываются за псевдонимами: с фамилиями при рождении везет не всем. Предлагаем проверить, отличите ли вы реальные имена знаменитостей от выдуманных. Тест!
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Не секрет, что многие звезды скрываются за псевдонимами: с фамилиями при рождении везет не всем. Предлагаем проверить, отличите ли вы реальные имена знаменитостей...
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