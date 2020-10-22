Инсайдер назвал время выхода в продажу новых наушников Apple - AirPods Pro 2

Источник материала: Tut.by

Apple готовит к выходу следующее поколение беспроводных наушников AirPods Pro. Об этом заявил инсайдер @LeaksApplePro в Twitter.





По сведениям информатора, обновленная гарнитура не будет существенно отличаться от нынешней. Другими словами, апгрейд скорее можно назвать минорным. В частности, AirPods 2 получат чуть усовершенствованную систему активного шумоподавления, лучшую автономность, а также сенсор Ambient Light. Правда, за что именно он будет отвечать, пока не раскрывается.

Инсайдер утверждает, что Apple будет продавать гарнитуру за 249 долларов. Правда, на скорый релиз рассчитывать не стоит — новинку якобы покажут и начнут продавать либо в четвертом квартале 2021 года, либо в первом квартале 2022 года.

Ниже — цены других популярных наушников от Apple: