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В Китае на 62 метра передвинули старую школу. Видео

22.10.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Обычно в Китае не церемонятся со старыми зданиями, предпочитая сносить одряхлевшие здания и в лучшем случае строить их новенькие муляжи. Но, вероятно, еще больше, чем создавать копии, китайцам нравится передвигать массивные объекты. При этом чем сложнее задача, тем охотнее инженеры КНР берутся за ее решение. На этот раз на новое место переехала школа 1930-х годов. Чтобы преодолеть путь в 61 метр, ей понадобилось 18 дней.

Начальная школа в шанхайском районе Хуанпу была построена в 1935 году для представителей французской диаспоры, живших в этом китайском городе до Второй мировой войны. В создании пятиэтажного Т-образного здания применялись самые передовые технологии тех лет. Его использовали по назначению до 2018 года, после чего закрыли.

На месте, ранее занимаемом школой, потребовалось построить новый многофункциональный комплекс площадью 390 тыс. кв. м. Однако, так как прежний объект был признан памятником архитектуры, было принято решение его не сносить, а передвинуть на свободный участок. За 18 дней здание весом 7600 тонн переместили на 61,7 метра, по дороге еще и развернув его на 21 градус. Процесс закончился неделю назад, а недавно издание «Жэньминь жибао» опубликовало видео, посвященное непростой инженерной операции.

 
 
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Обычно в Китае не церемонятся со старыми зданиями, предпочитая сносить одряхлевшие здания и в лучшем случае строить их новенькие муляжи. Но, вероятно, еще больше,...
 
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