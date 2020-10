В помощь бизнесу. Как перевести свое дело в Литву

Белорусские предприниматели могут не только провести релокацию бизнеса в Литву, но и перевезти сюда свои семьи и семьи своих работников.



О налогообложении, трудоустройстве, легализации пребывания и других аспектах, которые важны для наших бизнесменов в Литве, рассказывают специалисты адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» .

Все желающие бизнесмены могут получить персонализированное руководство по переезду в Литву. Для этого им нужно пройти опрос на сайте The Official Development Agency of the City of Vilnius.

Налоги

Налог на прибыль (корпоративный подоходный налог) составляет 15%. Небольшие компании, которые имеют менее 10 сотрудников и 300 тысяч евро валового годового дохода, могут применять пониженную ставку налога в размере 0% в первый год и 5% — в последующие годы.

Дивиденды освобождаются от уплаты налога, если материнская компания владеет не менее чем 10% акций дочерней компании в течение не менее 12 месяцев (в остальных случаях — 15%).

При этом освобождение не распространяется на дивиденды, выплачиваемые офшорным компаниям, и попадает под действие законодательства о предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Основная ставка НДС — 21%, пониженные — 9%, 5% и 0%.

Подоходный налог с физических лиц облагается по ставке в 20% и исчисляется из суммы, не превышающей 84 средних зарплат (100 тысяч евро в год), в части превышения — по ставке в 32%.

Минимальная месячная зарплата в Литве составляет 607 евро, средняя месячная зарплата до вычета налогов —1350 евро.

Обязательный взнос на соцстрахование варьируется от 21,29% до 24,29%.

Трудоустройство

Для трудоустройства в Литве иностранцам необходимо получить разрешение на работу или решение о соответствии потребностям рынка труда.

Для этого наниматель должен обратиться в территориальную службу занятости и зарегистрировать свободные рабочие места.

После получения такого разрешения иностранец может претендовать на выдачу национальной визы (D) или временного вида на жительство.

В среднем процедура занимает до одного месяца.

Легализация пребывания

1. EU Blue card

Это разрешение на работу и проживание предназначено специально для высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в ЕС. Специалист должен иметь документы, которые подтверждают наличие квалификации, причем переведенные на литовский язык и заверенные нотариально.

Разрешение действует в течение трех лет и может быть продлено еще на три года.

Если трудовой договор заключается на меньший период, EU Blue card действует на три месяца дольше, чем этот договор.

Высококвалифицированные работники вправе подавать заявления на получение ВНЖ по процедуре EU Blue card в электронном виде через систему MIGRIS (электронная система Департамента миграции Литвы).

После принятия решения о выдаче EU Blue card (2–4 недели) необходимо приехать в Литву для подачи биометрических данных.

Члены семьи таких работников также имеют право подать заявление на ВНЖ в электронном виде через MIGRIS на получение EU Blue card.

Документы лучше подавать всей семьей, чтобы потом вместе приехать для предоставления биометрических данных.

2. Startup visа

Предназначена для основателей (сооснователей) инновационных стартапов, которые хотят создать бизнес в Литве.

Справка. Стартап должен работать в одной из таких сфер, как биотехнологии, нанотехнологии, информационные технологии, мехатроника, электроника, лазерные технологии. Сама бизнес-идея рассматривается группой экспертов.

Startup visа дает основание для получения временного ВНЖ. Как следствие, она позволяет жить в стране в течение одного года с возможностью продления еще на один год. Также дает возможность взять с собой семью.

Чтобы достичь поставленных бизнес-целей, бизнесмену необходимо иметь достаточное количество финансовых ресурсов на один год. Установленной суммы нет — основатель стартапа сам решает, сколько капитала ему нужно.

Для получения Startup visа необходимо:

- подать заявку через интернет;

- пройти онлайн видеоинтервью;

- подать заявку в оценочную комиссию;

- получить временный ВНЖ в территориальной миграционной службе;

- официально зарегистрировать компанию через 30 дней после прибытия.

3. Национальная виза типа D

Национальная виза может быть однократной и многократной.

Однократная национальная виза выдается иностранцу, у которого есть разрешение на временное проживание или ВНЖ в Литве.

Многократная национальная виза чаще всего выдается иностранным гражданам, приезжающим в Литву для работы, учебы, научных исследований и т.д.

Национальная виза выдается не более чем на один год.

До 21 марта 2021 года белорусы могут получить национальную визу (D) в упрощенном порядке.

До этого срока белорусам разрешено обращаться за одноразовой национальной визой (D), которая будет выдаваться максимум до 6 месяцев.

Это позволит им въезжать в Литву для поиска работы, получения ВНЖ или разрешения на работу. Правила распространяются и на членов семьи потенциального заявителя.

Иностранец с действительной национальной визой имеет право передвигаться по территории других государств шенгенской зоны в общей сложности не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

4. Временный вид на жительство

Как правило, временный ВНЖ выдается на один или два года, однако может быть выдан и на более короткий срок.

Срок рассмотрения заявлений в общем порядке занимает не более четырех месяцев с момента подачи заявления, а заявления на выдачу временного ВНЖ в срочном порядке рассматриваются в течение двух месяцев с момента подачи. Оформление временного ВНЖ в общем порядке занимает 10 рабочих дней, в срочном порядке — пять рабочих дней.

Больше информации о перемещении бизнеса в Литву вы найдете в специальном страновом обзоре SP&P. Обзор, в который дополнительно включены Великобритания и США, поможет вам оценить перспективы и принять управленческие решения.

