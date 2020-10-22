Премия имени Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси

Ежегодная премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси. Такое решение 22 октября принял президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели каждой из семи фракций. Победитель был объявлен во время онлайн-трансляции на сайте Европарламента.





Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича».

На получение премии имени Сахарова белорусскую оппозицию выдвинули три крупнейшие фракции Европарламента — «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновим Европу».

В шорт-лист номинантов на получение премии также вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса и группа экологических активистов из Гондураса.

Церемония вручения премии состоится 16 декабря в Страсбурге.