ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Премия имени Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси

22.10.2020 14:15 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ежегодная премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси. Такое решение 22 октября принял президиум Европарламента, в который входят спикер и председатели каждой из семи фракций. Победитель был объявлен во время онлайн-трансляции на сайте Европарламента.

Премия имени Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси

Лауреатом премии 2020 года стала «демократическая оппозиция Беларуси, представленная Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политических и общественных деятелей Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Сергея Дылевского, Степана Путило и Николая Статкевича».

На получение премии имени Сахарова белорусскую оппозицию выдвинули три крупнейшие фракции Европарламента — «Европейская народная партия», «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» и «Обновим Европу».

В шорт-лист номинантов на получение премии также вошли архиепископ иракского города Мосул Наджиб Михаэль Мусса и группа экологических активистов из Гондураса.

Церемония вручения премии состоится 16 декабря в Страсбурге.

 

Премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» была учреждена Европарламентом в 1988 году. Ежегодно ее вручают отдельным людям или организациям, которые внесли вклад в борьбу за права человека в своей стране. Размер премии составляет 50 тысяч евро.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодная премия имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждена демократической оппозиции Беларуси. Такое решение 22 октября принял президиум...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшего белорусского шахматиста исключили из сборной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика