ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Светлана Тихановская сменила имидж. Рассказываем, почему в этом году такую стрижку захотят все

22.10.2020 14:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская рассталась с длинными волосами и демонстрирует самую актуальную стрижку этого сезона — удлиненный боб. Напомним, психологи и стилисты сходятся во мнении: чем больше уверенности и стойкости нужно женщине, тем короче длина волос, которую она выбирает.


Фото: t.me/tsikhanouskaya

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Фото: t.me/tsikhanouskaya

Именно эту длину демонстрировали все модели на Неделе моды в Париже. Наш бьюти-эксперт, мастер по волосам Эвелина Славщик отмечает:

— В 2021-м будут как никогда актуальны простые образы, удобные в повседневной носке. Стрижки — без градуировок, сложных укладок и прочих «кандибоберов» на голове. (Улыбается.)

В эту тенденцию отлично вписывается удлиненное каре с ровным срезом. Сейчас модницы повсеместно отказываются от длинных хвостов — как натуральных, так и наращенных — и приходят к этой стрижке.

Но стоит учесть: простая стрижка особенно требует ухоженности. Она моментально продемонстрирует все особенности ваших волос: ломкость, посеченные концы, плохое окрашивание. С другой стороны, как раз с этой длиной проще всего прийти к здоровым, плотным, блестящим волосам. Дерзайте — и будете в тренде!


Скриншот из интервью Ирине Шихман

Видимо, этот вариант особенно удобен для Светланы, которая в интервью для Ирины Шихман призналась: все эти бьюти-ритуалы ей в новинку:

— Я раньше не красилась: мне было некуда, я не видела в этом необходимости. Сейчас это нужно: съемки, встречи, люди смотрят… Мне провели мастер-класс, после которого я как-то намазалась… (Обреченно машет рукой).

С одеждой помогла девочка-режиссер, которая присутствовала на съемке одного из моих видеообращений. Предложила помочь с имиджем, а я же девочка. Конечно, согласилась. (Смеется)

А так — всё сама. И всему приходилось учиться в очень быстром темпе.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удлиненное каре на пике моды, и в 2021-м не перестанет быть актуальным.
 
Новости дня
Новости разные
 
Документы в «цифре»: МВД Беларуси готово к выдаче биометрических паспортов и ID-карт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика