Светлана Тихановская сменила имидж. Рассказываем, почему в этом году такую стрижку захотят все

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская рассталась с длинными волосами и демонстрирует самую актуальную стрижку этого сезона — удлиненный боб. Напомним, психологи и стилисты сходятся во мнении : чем больше уверенности и стойкости нужно женщине, тем короче длина волос, которую она выбирает.



Фото: t.me/tsikhanouskaya



Фото: t.me/tsikhanouskaya



Фото: t.me/tsikhanouskaya

Именно эту длину демонстрировали все модели на Неделе моды в Париже. Наш бьюти-эксперт, мастер по волосам Эвелина Славщик отмечает:

— В 2021-м будут как никогда актуальны простые образы, удобные в повседневной носке. Стрижки — без градуировок, сложных укладок и прочих «кандибоберов» на голове. (Улыбается.)

В эту тенденцию отлично вписывается удлиненное каре с ровным срезом. Сейчас модницы повсеместно отказываются от длинных хвостов — как натуральных, так и наращенных — и приходят к этой стрижке.

Но стоит учесть: простая стрижка особенно требует ухоженности. Она моментально продемонстрирует все особенности ваших волос: ломкость, посеченные концы, плохое окрашивание. С другой стороны, как раз с этой длиной проще всего прийти к здоровым, плотным, блестящим волосам. Дерзайте — и будете в тренде!



Скриншот из интервью Ирине Шихман

Видимо, этот вариант особенно удобен для Светланы, которая в интервью для Ирины Шихман призналась: все эти бьюти-ритуалы ей в новинку:

— Я раньше не красилась: мне было некуда, я не видела в этом необходимости. Сейчас это нужно: съемки, встречи, люди смотрят… Мне провели мастер-класс, после которого я как-то намазалась… (Обреченно машет рукой).

С одеждой помогла девочка-режиссер, которая присутствовала на съемке одного из моих видеообращений. Предложила помочь с имиджем, а я же девочка. Конечно, согласилась. (Смеется)

А так — всё сама. И всему приходилось учиться в очень быстром темпе.