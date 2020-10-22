«МВД не накручивает цифры»: сказочное интервью Ольги Чемодановой о хейтерах, хайпе и фейкомётах

Источник материала: KYKY

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова дала интервью агентству Sputnik. Ни слова больше — пересказываем главное.

➤ Сотрудников правоохранительных органов и их семей нещадно травят в соцсетях — в основном из-за рубежа. Все для того, чтобы заставить силовиков запаниковать, уйти из органов внутренних дел. Таким атакам подверглась сама Чемоданова и члены ее семьи, но на нее это не действует, для нее это не стресс. Она железная, делает вывод Sputnik.

➤ Более того, кибербуллинг сплочает милиционеров. Они также находят своих обидчиков, через суды добиваются денежного возмещения морального вреда, а после передают эти средства для оказания помощи нуждающимся детям. Передают — и будут передавать.

➤ На фоне беларуских событий из структуры МВД уволились лишь некоторые люди (кто-то из них свой уход опубличил через соцсети, МВД этого не отрицает). Но те, кто пишет в телеграм-каналах, что счет уволенных «стражей порядка» идет на тысячи — фейкометы! Угомонитесь! Ничто не сломит того, кто преданно служит своему народу.

➤ Журналисты в своих текстах преувеличивают страдания героев, подают истории «мучеников» однобоко, видимо, стремясь похайповать. Беларуские журналисты, в отличие от российских коллег, не утруждаются получением официальных комментариев от МВД (правда, есть такие комментарии, взять которые невозможно). А мученики и рады: выставляя себя жертвой правоохранителей, они получают политические бонусы. Или надеются уйти от законного возмездия.

➤ «Подчеркиваю, я не могу давать от себя информацию как от частного лица, я излагаю точку зрения МВД. Точно так же, как я предоставляю и статистику по задержанным и участникам несанкционированных акций. Все цифры обобщаются оперативно-ситуационным штабом. И никто ничего не накручивает».

➤ «МВД инициировало внесение дополнения в статью 23.34 КоАП. Поправка в кодекс, которая предусматривает административную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, сейчас находится на рассмотрении в Палате представителей Национального собрания».

➤ Минчане обрывают линию 102 звонками с возмущением в адрес беспорядков и людей, устраивающих сходки во дворах. При этом не забывают направить милиции слова благодарности за ее работу. Пишут даже маленькие дети: «Держитесь!», «Мы с вами».

Обложка: Сергей Пушкин для Sputnik.