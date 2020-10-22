Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Кому это выгодно? Экономист оценил условия для белорусских мигрантов в Польше

Уровень жизни в Беларуси "раза в 2 выше, чем на Украине", соответственно белорусы не пойдут работать на те вакансии, на которые устраиваются украинские мигранты на Западе, убежден собеседник Sputnik. Там в основном предлагают низкооплачиваемые и низкоквалифицированные рабочие места, а "белорусская рабочая сила более подготовленная, более качественная и более образованная", считает Зубец.

"Действительно в Польше большое количество людей уехало на работу в Европу. Но в связи с тем, что сегодня в Европе серьезный экономический кризис, Европа не будет в ближайшие годы нуждаться в большом количестве рабочих рук, конкуренция за рабочие места на европейском рынке будет обостряться", ― рассуждает экономист.

В связи с урезанием финансирования от ЕС привлекательность Польши для эмиграции как для украинцев, так и для белорусов будет падать, считает Зубец, поэтому "если поляки собираются открыть свой рынок для белорусов, белорусы как правило не рассматривают Польшу как конечную точку своего путешествия, это первая точка их путешествия в Германию, Францию и другие страны ЕС".

"Задача Тихановской ― организовать миграцию квалифицированной рабочей силы из Беларуси, чтобы обескровить белорусскую экономику и заставить Лукашенко пойти на уступки… Если бы речь шла о ситуации 2-3 года назад, наверное, это бы сработало, но сегодня в условиях жесткого социально-экономического кризиса в Европе и Польше реализация этого сценария невыгодна самой Польше", ― отмечает Зубец.

Вряд ли сколько-нибудь существенное количество мигрантов будет принято поляками, поскольку "у Польши нет серьезных возможностей для приема большого количества белорусских мигрантов", резюмирует экономист.

Напомним, во вторник 20 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Польше с рядом польских политиков, в частности с премьер-министром Матеушем Моравецким. Лидер оппозиции передала польскому премьеру письмо с просьбой "изменить законы таким образом, чтобы люди, которые приезжают в Польшу в рамках гуманитарных программ, которые были вынуждены покинуть Беларусь, смогли работать в Польше".

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