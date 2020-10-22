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Водитель автобуса пытался ввезти в Беларусь контрабандную одежду – видео

22.10.2020 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Партию контрабандной одежды из Литвы в Беларусь пытался ввезти 34-летний водитель рейсового автобуса "Каунас – Минск". При прохождении границы мужчина заявил, что у него нет с собой товаров, подлежащих декларированию. При этом таможенники обнаружили под капотом его автобуса два мешка, в которых оказалась коммерческая партия женской одежды европейского производителя: пальто, платье, блузки, костюмы и прочее.

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"Как пояснил мужчина, товар, стоимость которого составила почти 20 тысяч рублей, ему не принадлежит – таким способом он перевозил одежду по просьбе якобы неизвестного лица", – рассказали в Государственном таможенном комитете.

В отношении водителя автобуса начат административный процесс по части 2 статьи 14.1 КоАП Беларуси (Перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время).  Материалы по делу направлены в суд для принятия решения. Наказанием для контрабандиста может стать конфискация товара.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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При прохождении границы мужчина заявил, что у него нет товаров, подлежащих декларированию, при этом под капотом микроавтобуса таможенники обнаружили мешки с...
 
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