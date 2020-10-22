Демократическая оппозиция Беларуси стала лауреатом премии Сахарова

Источник материала: Ежедневник

фото: news.24tv.ua

Об этом было заявлено на пленарном заседании Европарламента.

Председатель Европарламента Дэвид Сассоли отметил мужество, стойкость и решимость белорусской оппозиции и призвал ее не сдаваться.

Отмечено, что демократическая оппозиция Беларуси представлена Координационным советом, состоящих из «смелых женщин»: Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало.

Лауреаты премии будут награждены 16 декабря, пишет РБК .

Премия Сахарова вручается с 1988 года Европарламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека. Она названа в честь советского физика, нобелевского лауреата Андрея Сахарова, создавшего водородную бомбу и ставшего впоследствии диссидентом.



Размер премии составляет 50 тыс. евро.