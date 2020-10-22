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Демократическая оппозиция Беларуси стала лауреатом премии Сахарова
22.10.2020 14:49 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: news.24tv.ua
Об этом было заявлено на пленарном заседании Европарламента.
Председатель Европарламента Дэвид Сассоли отметил мужество, стойкость и решимость белорусской оппозиции и призвал ее не сдаваться.
Отмечено, что демократическая оппозиция Беларуси представлена Координационным советом, состоящих из «смелых женщин»: Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковой, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало.
Лауреаты премии будут награждены 16 декабря, пишет
Премия Сахарова вручается с 1988 года Европарламентом за исключительный вклад в борьбу за права человека. Она названа в честь советского физика, нобелевского лауреата Андрея Сахарова, создавшего водородную бомбу и ставшего впоследствии диссидентом.
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Об этом было заявлено на пленарном заседании Европарламента.
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