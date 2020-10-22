Кремль: Визит Нарышкина в Минск не связан с событиями в Беларуси

Источник материала: Ежедневник

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На встрече в Лукашенко глава внешней разведки России заявил, что спецслужбы обеих стран имеют большой потенциал для того, чтобы обеспечить интересы государств и адекватно реагировать на возникающие угрозы и вызовы.

Нарышкин также анонсировал совместное заседание коллегий двух спецслужб, которое пройдет в Минске. "Проводим его [заседание] в непростое время. Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом, и, в том числе, вокруг наших с вами стран", - цитирует Нарышкина ТАСС .

Между тем представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие спецслужб двух стран не связано с последними событиями в Беларуси. "Вы видите, что в данном случае речь идет о сотрудничестве внешней разведки, и в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и [сотрудничество] по работе специальных служб", - сказал Песков. Такое сотрудничество велось и раньше, отметил представитель Кремля.