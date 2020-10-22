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Гайдукевич обещает проект Конституции до конца этого года

22.10.2020 15:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Примерно в ноябре-декабре будет разработан предварительный проект основного закона страны, такое предположение высказал председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич, отметив, что только тогда начнется обсуждение.

"Только тогда начнется общенациональное обсуждение. Пока нет срока, который окончит внесение предложений", _ сказал Гайдукевич, которого цитирует Sputnik.by.

Он утверждает, что уже поступило более 1,5 тысячи предложений, не считая тех предложений, которые поступают в исполкомы, в партии и общественные объединения, администрацию президента.

Впрочем, это всего лишь слова участника прошедших летом фальсифицированных выборов президента.

 
 
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Примерно в ноябре-декабре будет разработан предварительный проект основного закона страны, такое предположение высказал председатель ЛДПБ Олег Гайдукевич,...
 
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