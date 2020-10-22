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Белорусский рубль на бирже сделал всех

22.10.2020 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги на БВФБ в четверг завершились пятым снижением курса доллара подряд. Это позволило белорусскому рублю укрепиться к доллару до максимума за 62 дня.

Сегодня валютная корзина подешевела на 0,07%, а за период с понедельника по четверг на 0,20%. С начала октября белорусский рубль подорожал к корзине валют на 1,74%.

Курс доллара опустился лишь на 0,0006 BYN до 2,5466 BYN/USD. Это существенно меньше вчерашнего падения на 0,0163 BYN. Американец с начала месяца подешевел на 0,0131 BYN.

Курс евро упал на 0,0043 BYN до 3,0173 BYN/EUR. Белорусский рубль сегодня прервал серию из трёх укреплений евро подряд.

Курс российского рубля снизился всего на 0,0018 BYN до 3,3034 BYN/100 RUB и приблизился к минимуму за полгода.

Центробанк России

Российский рубль немного девальвировался к доллару и евро на торгах Московской биржи.

Банк России принял решение поднять официальный курс доллара на завтра на 5 копеек до 77,0809 RUB/USD. Официальный курс евро поднялся всего на копейку до 91,3563 RUB/EUR.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги на БВФБ в четверг завершились пятым снижением курса доллара подряд. Это позволило белорусскому рублю укрепиться к доллару до максимума за 62 дня.
 
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