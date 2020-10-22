На переходе в Минске сбили женщину с ребенком

Источник материала: Onliner

ДТП случилось сегодня около 13:10 на улице Голодеда. На нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину с ребенком — оба пешехода получили травмы. На место происшествия приехали сотрудники ГАИ и скорая помощь.

В ГАИ Минска сообщили, что, по предварительной информации, водитель (1998 года рождения), управляя автомобилем Renault, двигался по улице Голодеда со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Уборевича.

— При проезде нерегулируемого пешеходного перехода он совершил наезд на пешеходов — женщину и малолетнего ребенка, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП оба пешехода получили телесные повреждения. На месте работают сотрудники ОГАИ Заводского района г. Минска и следственно-оперативная группа, — рассказали в Госавтоинспекции.

В ГАИ также напомнили, что на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства, в том числе трамвая, обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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