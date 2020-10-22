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Возле Красного костела собрались люди «с неограниченными возможностями»
Источник материала: Onliner
Первый марш людей с инвалидностью состоялся в прошлый четверг и прошел почти мирно: был задержан один человек — юрист Офиса по правам людей с инвалидностью (судя по вчерашней
Марш, как и неделю назад, долго начинается. Люди общаются, сидя на скамейках. Чтобы обозначить себя, некоторые приклеили на рукава изображение из ПДД «Инвалид».
Примерно через час после сбора группа из нескольких десятков человек пошла в сторону Октябрьской площади.
(дополняется)
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Первый марш людей с инвалидностью состоялся в прошлый четверг и прошел почти мирно: был задержан один человек — юрист Офиса по правам людей с инвалидностью (судя...
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