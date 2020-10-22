Один грузовик вытолкнул другой с дороги: авария в Жодино попала на видео (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром наш читатель с ником Yeg был очевидцем ДТП на пешеходном переходе в Жодино. Столкнулись два грузовых автомобиля, причем один грузовик вытолкнул другой с дороги: тот перепрыгнул через бордюр и съехал с пригорка.

— Хорошо, что дети были уже в школе и переход был почти пустой, — рассуждает автор видео.

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