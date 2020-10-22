|
Один грузовик вытолкнул другой с дороги: авария в Жодино попала на видео (видео)
Источник материала: Onliner
Сегодня утром наш читатель с ником Yeg был очевидцем ДТП на пешеходном переходе в Жодино. Столкнулись два грузовых автомобиля, причем один грузовик вытолкнул другой с дороги: тот перепрыгнул через бордюр и съехал с пригорка.
— Хорошо, что дети были уже в школе и переход был почти пустой, — рассуждает автор видео.
Знакомы с ситуацией? Пишите нам:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром наш читатель с ником Yeg был очевидцем ДТП на пешеходном переходе в Жодино. Столкнулись два грузовых автомобиля, причем один грузовик вытолкнул...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)