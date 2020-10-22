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iPhone 12 Pro с кусочком копья эпохи Константина Великого оценили в 99 тысяч BYN

22.10.2020 15:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд Caviar подготовил новую серию дизайнов для iPhone 12 Pro. Линейку назвали Warrior, а лейтмотивом послужило «изображение меча, вонзающегося в „доспехи“ врага».

Каждая модель посвящена легендарным воинам разных эпох. Среди них — викинги, самураи, ассасины. Отдельный дизайн сделан по мотивам меча Зульфикара пророка Мухаммеда. Самый дорогим стал вариант «Император». В корпусе используется настоящая частичка пилума — главного оружия римской армии эпохи правления императора Константина Великого. Смартфон с артефактом 325 года оценен в три миллиона российских рублей — это примерно 99 тысяч белорусских рублей.




В коллекции Warrior используются прочные и драгоценные материалы: титан, золото, цветной мрамор, рубины, волчий мех и дамасская сталь.

Новинки выпущены лимитированной серией в 99 экземпляров. Смартфонов в исполнении «Император», с кусочком копья, будет всего семь (по количеству холмов Рима), а моделей в версии «Зульфикар» (почти 63 тысячи BYN) окажется 19 экземпляров. Начальная цена смартфонов Warrior — 299 тысяч российских рублей (9,9 тысячи BYN).

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Бренд Caviar подготовил новую серию дизайнов для iPhone 12 Pro. Линейку назвали Warrior, а лейтмотивом послужило «изображение меча, вонзающегося в „доспехи“ врага».Читать...
 
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