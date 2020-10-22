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Биржа: на торгах 22 октября упали все основные валюты
Источник материала: Навiны
Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 22 октября.
Свои сессии они завершили на следующих отметках:
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 22 октября.
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