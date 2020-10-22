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Биржа: на торгах 22 октября упали все основные валюты

22.10.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 22 октября.

Биржа: на торгах 22 октября упали все основные валюты

Свои сессии они завершили на следующих отметках:

  • евро — 3,0173 белорусского рубля (-0,0043 пункта);
  • доллар — 2,546 белорусского рубля (-0,0006 пункта);
  • российский рубль — 3,3034 белорусского рубля за 100 российских (-0,0018 пункта).
 
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Все основные иностранные валюты сдали свои позиции на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в четверг, 22 октября.
 
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