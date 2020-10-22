Суд отправил на доработку административные дела брестских журналистов Романа Чмеля и Максима Хлебца

Суд Ленинского района Бреста отправил на доработку административные дела фотокорреспондента «Брестской газеты» и городского онлайн-журнала «Бинокль» Романа Чмеля, а также внештатного корреспондента «Брестской газеты» Максима Хлебца. Об этом БелаПАН сообщил правозащитник Роман Кисляк.



Роман Чмель. Фото: binkl.by

Он напомнил, что журналистов задержали в Бресте 18 октября около 17.00 на проспекте Машерова во время работы на акции протеста. Их доставили в Ленинский РОВД, где на каждого был составлен протокол по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). До суда Чмеля и Хлебца поместили в изолятор временного содержания.

21 октября суд Ленинского района начал рассматривать административные дела журналистов. На судебном заседании их адвокаты заявили ходатайства об ознакомлении с делом, чтобы подготовиться к защите.

Ходатайства были удовлетворены судьями. Следующее судебное заседание по делу Хлебца было назначено на 22 октября, Чмеля — на 23 октября. Журналистов освободили из-под стражи.

«Сегодня суд отправил в милицию на доработку дело Максима Хлебца. После этого стало известно, что судья, рассматривавший дело Романа Чмеля, тоже отправил его дело на доработку, — отметил правозащитник. — Силовики целенаправленно задерживают журналистов, чтобы убрать протесты из медийного пространства».