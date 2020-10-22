На улице Голодеда Renault сбил женщину и ребенка

Источник материала: Tut.by

Легковушка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе в Минске, сообщили в ГАИ.





Авария произошла 22 октября, около 13.10, на улице Голодеда. По информации инспекторов, 22-летний водитель Renault ехал со стороны улицы Ташкентской в направлении улицы Уборевича и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину и малолетнего ребенка, которые переходили дорогу справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП оба пешехода получили травмы различной степени тяжести.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.