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Вы же ждали? Вышел трейлер нового сезона сериала «Метод»

22.10.2020 15:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сети появился трейлер второго сезона российского сериала «Метод» — и он очень кровожадный. Главными героями станут Паулина Андреева и Александр Петров, а премьера сезона состоится 8 ноября.

По сюжету, после смерти Меглина (Константин Хабенский) прошел год, но Есеня не может и не хочет забыть о том, что произошло. Призраки прошлого снова и снова возвращают ее в тот день, когда она потеряла Меглина. Есеня пытается начать жить заново (рядом с ней муж, подрастает дочь), но мечтает поскорее вернуться к работе. Такой шанс представляется, когда в городе происходит череда таинственных убийств. Есеня возвращается на службу и в первый же день снова теряет близкого человека, своего друга и напарника. Чтобы найти убийцу, ей необходим метод. Чтобы найти метод, ей необходимо воскресить в памяти все то, чему ее учил Меглин. Но это опасно.


Кадр из сериала

Главными героями нового сезона станут Паулина Андреева и Александр Петров. В проекте задействованы и другие звездные актеры: Сергей Гармаш, Егор Корешков, Светлана Устинова, Даниил Воробьев, Юлия Хлынина и не только.

Премьера второго сезона сериала «Метод» пройдет 8 ноября на «Первом канале».

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В Сети появился трейлер второго сезона российского сериала «Метод» - и он очень кровожадный. Главными героями станут Паулина Андреева и Александр Петров, а...
 
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