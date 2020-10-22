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В Минске на марш снова вышли люди с ограниченными возможностями

22.10.2020 15:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Днем 22 октября в Минске проходит второй марш людей с ограниченными возможностями. На него собралось несколько десятков человек, в том числе, на инвалидных колясках. 

Сбор участников акции состоялся возле Красного костела, после чего они двинулись по проспекту в сторону ГУМа. Проходя мимо здания МВД участники митинга кричали «Караева под суд!», когда шли мимо КГБ, - скандировали «Выпускай!». Участники марша несут плакаты, их активно поддерживают сигналами проезжающие мимо автомобили и прохожие, которые аплодируют. При этом силовики в действо не вмешиваются, хоть и сопровождают шествие на своих микроавтобусах.

Как пишет TUT.BY, на акции есть мужчина, который рассказал, что стал инвалидом после того, как 10 августа у станции метро «Пушкинская» в него попала светошумовая граната. Ему ампутировали часть ноги. Несмотря на то , что он обращался с заявлением в Следственный комитет, уголовное дело там так и не возбудили.

Первый марш людей с инвалидностью прошел в предыдущий понедельник.
 
Фото: TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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Днем 22 октября в Минске проходит второй марш людей с ограниченными возможностями. На него собралось несколько десятков человек, в том числе, на инвалидных...
 
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