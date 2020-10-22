В Минске на марш снова вышли люди с ограниченными возможностями

Днем 22 октября в Минске проходит второй марш людей с ограниченными возможностями. На него собралось несколько десятков человек, в том числе, на инвалидных колясках.

Сбор участников акции состоялся возле Красного костела, после чего они двинулись по проспекту в сторону ГУМа. Проходя мимо здания МВД участники митинга кричали «Караева под суд!», когда шли мимо КГБ, - скандировали «Выпускай!». Участники марша несут плакаты, их активно поддерживают сигналами проезжающие мимо автомобили и прохожие, которые аплодируют. При этом силовики в действо не вмешиваются, хоть и сопровождают шествие на своих микроавтобусах.

Как пишет TUT.BY , на акции есть мужчина, который рассказал, что стал инвалидом после того, как 10 августа у станции метро «Пушкинская» в него попала светошумовая граната. Ему ампутировали часть ноги. Несмотря на то , что он обращался с заявлением в Следственный комитет, уголовное дело там так и не возбудили.

прошел в предыдущий понедельник. Первый марш людей с инвалидностьюв предыдущий понедельник.