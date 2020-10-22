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Воскресенский: еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ отменят домашний арест

22.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время может быть изменена мера пресечения, заявил бывший политзаключенный Юрий Воскресенский, который сейчас активно продвигает идею диалога на условиях власти.





 
В субботу, 10 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу в СИЗО КГБ с фигурантами уголовных дел, возбужденных в период электоральной кампании. На встрече присутствовали 12 человек.

После встречи была изменена мера пресечения директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу, самому Воскресенскому, юристу Илье Салею, члену президиума Координационного совета оппозиции Лилии Власовой. Под подписку о невыезде на свободу вышел политтехнолог Виталий Шкляров.

"В ближайшее время может быть изменена мера пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде еще двум участникам круглого стола в СИЗО КГБ", - написал Воскресенский в своем Telegram-канале.

Надо понимать, речь идет о Салее и Власовой. Получается, по остальным политзаключенным подвижек нет. 
 
 
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Еще двум участникам встречи в СИЗО КГБ с президентом Беларуси Александром Лукашенко в ближайшее время может быть изменена мера пресечения, заявил бывший...
 
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