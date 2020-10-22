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"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью
Источник материала: Партизан
Возле Красного костела на столичной площади Независимости собрались участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с (не)ограниченными возможностями.
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участники собирались у Красного костела
К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает
Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.
По состоянию на 15.15 участники, от 50 до 100 человек, прошли маршем мимо здания КГБ в Минске. Они скандировали: "Трибунал".
Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.
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Возле Красного костела на столичной площади Независимости собрались участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с (не)ограниченными...
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