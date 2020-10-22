"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью

Ян Гриб. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает Свабода. К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает





Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.





По состоянию на 15.15 участники, от 50 до 100 человек, прошли маршем мимо здания КГБ в Минске. Они скандировали: "Трибунал".





Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.