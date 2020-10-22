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Зато молчат: сборная Беларуси опустилась на 90-ю строчку рейтинга ФИФА
Источник материала: Партизан
ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.
Сборная Беларуси потеряла три позиции и опустилась на 90-е место с 1273 очками. Первое место сохранила сборная Бельгии, вторую строчку занимает Франция, замыкает тройку Бразилия.
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ФИФА на официальном сайте обновила рейтинг национальных команд.
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