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У стелы устанавливают сцену - власти готовятся к своему митингу?
Источник материала: Партизан
У стелы «Минск — город-герой» с утра работает техника
С утра четверга минчане заметили активность возле стелы: там появились заграждения, устанавливают конструкцию, похожую на сцену или трибуну, передает
Напомним, бюджетников и работников госпредприятий планируют массово свозить на провластные митинги в Минск. Предположительно, они пройдут в субботу и воскресенье (24 и 25 октября).
Возле стелы сегодня еще и меняют камеры на столбах, но как пояснили порталу, конкретно это ни с какими митингами не связано
По неофициальной информации, митинги в инске пройдут в двух точках. Одна будет у стелы, вторая — на Октябрьской площади.
Кстати, сегодня днем установку оборудования заметили и на площади.
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У стелы «Минск — город-герой» с утра работает техника
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