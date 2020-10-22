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Это ж как они себя ценят! "Поврежденное" милицейское авто для них важнее жизни человека!

22.10.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На пнувшую милицейское авто девушку в Витебске завели УГОЛОВНОЕ дело! По убийствам и многочисленным фактам пыток до сих пор нет НИ ОДНОГО!

Это ж как они себя ценят! "Поврежденное" милицейское авто для них важнее жизни человека!
В отношении 20-летней жительницы Витебска возбудили уголовное дело за то, что она якобы повредила микроавтобус УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел во время протестов 4 октября - в тот день милиция также задержала несколько журналистов, работавших в Витебске.

В районе дома № 74 на Московском проспекте, к колонне демонстрантов подъехали два микроавтобуса без обозначения их принадлежности к силовым структурам, выскочившие из них силовики начали выхватывать участников мирного шествия.

На опубликованном милицией видео видно, как они применяют слезоточивый газ в отношении горожан. Попала под струю и девушка в зеленой куртке, которая после такого «угощения», насколько можно судить из кадров оперативной съемки, два раза пнула один из микроавтобусов по металлическому кузову.



Как утверждает МВД, в результате этих действий в микроавтобусе «Ford Transit», принадлежащем УВД Витебского облисполкома была повреждена задняя дверь, за что СК возбудил в отношении девушки уголовное дело за хулиганства, пишут Народные новости Витебска.

Тем временем, во время самого жестокого и бесчеловечного в истории Беларуси подавления мирных протестов 9-12 августа погибли, по данным правозащитников, не менее 6 человек, тысячи были избиты и покалечены, но ни по одному факту, даже самому очевидному, не было заведено ни одного дела! 

Хотя с того времени уже прошло два с половиной месяца недавно в прокуратуре заявили, дескать, "всему свое время". То есть заводить дело по факту, например, преднамеренного убийства Александра Тарайковского еще время не пришло, а вот за "поврежденную" железяку - самое время.
 
Теги: Витебск
 
 
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На пнувшую милицейское авто девушку в Витебске завели УГОЛОВНОЕ дело! По убийствам и многочисленным фактам пыток до сих пор нет НИ ОДНОГО!
 
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