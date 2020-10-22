Первую партию нового пикапа GMC Hummer раскупили за 10 минут

Источник материала: Onliner

Концерн General Motors сдержал обещание и вывел на рынок новый Hummer спустя 10 лет после того, как бренд был ликвидирован. Теперь модель будет продаваться как GMC Hummer, а главным конкурентом новинки станет Tesla Cybertruck. Предзаказы на машину стартовали вчера, а уже сегодня пресс-служба GM сообщила, что версия Edition One была полностью распродана за 10 минут. Вот это спрос!





Стоимость машины из первой серии — $112 595, что очень дорого для США. Но поклонников Hummer (или больших электрокаров?) это не смутило. Любопытно, что американский производитель не назвал тираж GMC Hummer Edition One, ограничившись лишь фразой «тысячи людей оставили предзаказ».





В дизайне машины прослеживаются черты Hummer H2 и H3. Пикап имеет преимущественно прямоугольные формы и почти вертикальное лобовое стекло. Как и прежде, проушины для буксировки не скрыты и торчат прямо из переднего бампера. Правда, «зубы» решетки радиатора стали не такими яркими. За ними прячется передний багажник.





Машина будет продаваться как 4-дверный пикап с 5 посадочными местами. Есть возможность демонтажа крыши (как у Jeep Wrangler). Крышка грузового отсека имеет шесть разных положений. В салоне сходств с предшественником почти нет. Приборная панель стала цифровой с 12,3-дюймовым экраном. Дисплей мультимедийной системы крупнее — 13,4 дюйма. В списке опций будет кожаная отделка салона, мощная акустика, аж 18 камер кругового обзора и другие премиальные опции.





Под днищем машины расположился мощный тяговый аккумулятор Ultium. У него рекордно низкое содержание дорогостоящего кобальта. Полная емкость не названа. У Hummer'2021 полностью независимая подвеска, а за доплату можно взять «пневму» с возможностью регулировки клиренса в диапазоне 15 см относительно обычного положения.





Топовые версии пикапа, к которым относится и Edition One, приводятся в движение тремя электромоторами. Один на передней оси, и два — сзади. Суммарная отдача установки — 1014 л. с. Крутящий момент непосредственно на оси — 15,5 тыс. Н·м. До сотни пикап разгоняется примерно за три секунды. Запас хода — 560 км. Позже появятся более доступные версии. Самый бюджетный вариант GMC Hummer придется ждать аж до 2024 года. Он будет стоить около $80 тыс.