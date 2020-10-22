Роботы-пылесосы Xiaomi с влажной уборкой. Обзор модельного ряда и впечатления

Источник материала: Onliner Еще совсем недавно модельный ряд роботов-пылесосов Xiaomi был представлен всего парой вариантов. Mi Robot, вышедший в конце 2016 года, прочно обосновался во многих семьях, став незаменимым помощником по хозяйству. Шутка ли, но девайс в нашем каталоге заказали более 2000 раз! 237 отзывов о модели (за редким исключением) положительные, а значит, с качеством и надежностью прибора вопросов в основном не возникало. Легендарный трудяга даже попадал в наш сравнительный обзор . Начиная с конца 2019 года в дополнение к существующим моделям компания Xiaomi выпустила несколько новинок, которые также постепенно, но уверенно завоевывают популярность у покупателей. В этой статье мы поможем вам с выбором робота-пылесоса Xiaomi, расскажем об отличиях и нюансах, а также проведем несколько сравнительных тестов.

Характеристики и комплектация

Для удобства сравнения, а также во избежание необходимости переключений между регионами в приложении Mi Home нами были выбраны для теста три робота-пылесоса международной версии. Все модели, помимо стандартного режима, поддерживают также влажную уборку микрофиброй.

Самая бюджетная модель в обзоре — Mi Robot Vacuum-Mop Essential . По характеристикам производителя, время уборки от одного заряда аккумулятора составляет до 90 минут, что позволяет очистить площадь до 100 квадратных метров. Время зарядки с нуля — около 5 часов, встроенная батарея имеет емкость 2500 мАч. За построение карты помещения и навигацию отвечают инфракрасные и контактные датчики, а также гироскоп. За безопасность у лестницы — датчик перепада высоты. Встроенный одометр колеса рассчитывает пройденное расстояние и фиксирует площадь уборки. На текущий момент выбор зоны уборки и виртуальные стены в приложении не поддерживаются, но, кто знает, возможно, производитель добавит в будущем поддержку и этих «фич».





Именно эту версию производитель решил почему-то дооснастить второй боковой щеткой. Вообще, боковая щетка нужна лишь для того, чтобы «отбросить» пыль от плинтуса и краев мебели в зону действия основной щетки. Если навигация реализована грамотно, то вторая и не нужна: пылесос всегда будет проезжать вдоль края одной стороной. Помимо самого робота и щеток к нему, в комплекте можно найти также зарядную станцию, кабель питания к ней, контейнер для сухой уборки с пристегивающимся к нему резервуаром для воды, держатель насадки для влажной уборки, одну тряпку-микрофибру. Также в набор входит приспособление с кисточкой и лезвием для чистки пылесоса, контейнера и щетки от пыли, шерсти и волос.



Комплектация Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential







Следующий в очереди на распаковку был робот-пылесос Mi Robot Vacuum-Mop . Внешние различия, которые сразу бросаются в глаза, — наличие камеры сверху и одна боковая щетка. Глазок камеры — достаточно важный элемент навигации. Направленный вверх и в стороны широкоугольный модуль помогает строить более точную карту помещений, учитывая препятствия и дверные проемы, а также анализировать разбивку на комнаты. Такое решение позволяет делать алгоритмы навигации более «умными», точнее строит карту и дает дополнительные возможности (пока еще экспериментальные, но уже работающие) в приложении Mi Home: установку виртуальной стены и выбор области уборки. Мощность всасывания выше, чем у предыдущей модели. Максимальная высота преодолеваемых порогов — около двух сантиметров.





Комплектация стандартна: пылесос с установленной боковой и основной щетками, контейнер для сухой уборки, зарядная станция с кабелем питания и кисть для чистки с лезвием, держатель насадки для влажной уборки и одна тряпка-микрофибра на липучке.



Комплектация Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop







Следующая модель — Mi Robot Vacuum-Mop P . Примечательна тем, что не имеет ни камеры, ни полосы со встроенными инфракрасными датчиками спереди. Есть кое-что лучше — LDS, или так называемый лидар. Это небольшая башенка в верхней части корпуса, которая мгновенно сканирует помещение на 360 градусов с помощью лазерного дальномера. Немного увеличив высоту устройства, производитель добился еще более быстрой и качественной проработки карты помещения. В дополнение к набору умных датчиков моделей выше флагманская модель имеет также встроенный ультразвуковой датчик в передней части. Серьезный набор!





Комплектация робота также богаче предыдущих. Помимо пылесоса, базы с кабелем и щеточки для чистки (которая, кстати, крепится под крышкой в специально отведенном месте), в наборе можно найти запасную боковую щетку и уже две микрофибры. Интересно, что для сухой и комбинированной уборки используются разные контейнеры, и оба есть в комплекте. А вот резервуар для воды для исключительно влажной уборки приобретается отдельно .



Комплектация Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P











Бонусом для сравнения наглядно покажем комплектацию все еще актуального Mi Robot, который имеет только режим сухой уборки. Тем более что на протяжении всего теста приходилось невольно сравнивать новые модели с таким же китайцем-трудягой, который вот уже полтора года работает на благо чистоты в квартире автора.



Комплектация Xiaomi Mi Robot







Включение. Построение карты и навигация. Сравнение технологий

Как уже писалось выше, все модели работают с фирменным приложением Mi Home. Для каждого девайса производитель разработал и постепенно развивает с помощью обновлений собственный плагин. Все модели без проблем обнаружились в сети и сразу сделали «умный дом» многократно умнее. К сожалению, после добавления всех устройств на Samsung S8 приложение на одном из роботов не хотело работать корректно: шторка с кнопками запуска и возврата на док-станцию почему-то пряталась при попытке нажатия на них. Возможно, помог бы сброс настроек или переустановка приложения с перенастройкой всех девайсов. В моем случае все решилось проще с установкой Mi Home на домашний iPad.

Для первоначального построения карты квартиры решено было использовать максимально быстрый режим уборки: сухая, с самой низкой мощностью всасывания. Жилище для теста подходит как нельзя кстати: средненькая «двушка» около 60 «квадратов», ламинат, несколько небольших ковров с недлинным ворсом и постоянно и стремительно меняющие свое положение детская коляска, игрушки и стулья. В общем, вполне реальные условия обитания семьи из четырех человек. Все пылесосы заряжены на сто процентов, запускались по порядку. На старт, внимание, марш!

Первой поехала модель попроще, та, что без лидара и камеры. Контейнер использовался без воды, держатель и микрофибра не устанавливались. Запускаем и терпеливо ждем окончания процесса. Забегая наперед, отмечу, что ждать пришлось довольно долго. Одни и те же участки робот проезжал по несколько раз, хаотично менял комнаты, ощутимо сильно бился о препятствия бампером, практически не сбрасывая скорость. При этом при разгоне шум мотора сопровождается высокочастотным воем привода колес. В итоге примерно через полтора часа пылесос гордо объявил о завершении уборки. Непонятно почему, но еще около пятнадцати минут потребовалось для того, чтобы найти зарядную станцию и вернуться к ней. Несмотря на то, что из-за проезда одних и тех же мест по несколько раз робот неслабо улучшил мои жилищные условия путем наброса пары-тройки десятков лишних квадратных метров, возврат на базу был воспринят с огромной радостью и облегчением: казалось, процесс не закончится никогда. Детализация карты и процент оставшегося после уборки заряда видны на скриншоте ниже, затраченное время на уборку почему-то отображалось единичкой. Предположим, что трехзначное число минут не влезло в поле. Итого 1 час 45. Куда уж дольше...



Сухая уборка в режиме минимальной мощности для построения карты. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

На очереди второй проход. Как справилась модель с камерой? Оказалось, быстрее. Причем существенно: всего за 42 минуты. Учитывая мебель и препятствия, встроенные алгоритмы навигации насчитали 35 «квадратов» — в два с чем-то раза меньше, чем предыдущий «работник». Карта прорисовывается лучше, очертания напоминают уже не кляксу, а действительно похожи на план квартиры. Естественно, и заряда батареи осталось побольше: аж 73 процента. Неплохо...



Сухая уборка в режиме минимальной мощности для построения карты. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

А как же робот с лидаром? Здесь все предсказуемо на высоте. «Башня» мгновенно сканирует комнату и отображает ее на карте. 45 минут — и всего 23 процента заряда израсходовано. А благодаря встроенному функционалу редактора карты, помещения после сканирования и первой уборки можно удобно разделить на комнаты. Разве не красота?



Сухая уборка в режиме минимальной мощности для построения карты. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Автоматическое определение комнат. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Редактирование карты комнат в приложении. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Влажная уборка. Стоит ли надеяться на чудо?

Карту построили, теперь пора переходить к влажной уборке. Вернее сказать, комбинированной: с помощью щетки пыль все так же собирается в контейнер, но одновременно следом робот еще протирает пол смоченной микрофиброй. Для того чтобы сравнить качество влажной уборки, каждая модель запускалась сначала на настройках по умолчанию, а затем на режиме максимального всасывания и увлажнения. Затем, после двух проходов, на твердом полу было вечером разлито в разных местах по чайной ложке кофе, чтобы утром сравнить пылесосы в режиме локальной уборки. Справятся ли девайсы с высохшим за ночь пятном?



Пятно от кофе после высыхания

Тестирование проводилось в том же порядке, что и выше, начиная с самой дешевой модели. После крайне медленной первоначальной уборки и построения карты на высокую скорость рассчитывать не приходилось. Как выяснилось, зря. С отрисованной картой дела пошли в гору: пылесос реже ездил по тем же местам и не так сильно бился о препятствия, притормаживая заблаговременно. В режиме по умолчанию (средний уровень подачи воды и мощности всасывания) Vacuum-Mop Essential справился с уборкой всей квартиры за час. Площадь уборки уже не 80 квадратных метров, а 53. И карта принимает все более «правильные» очертания. Еще больше убедило в непредсказуемости девайса то, что на режиме максимальной производительности очистки и увлажнения площадь уборки сократилась до 35 «квадратов», что еще сэкономило заряд аккумулятору и сделало процесс быстрее. Цифры все больше становятся похожи на показатели более продвинутых моделей. Обучаемость и «допиливание» карты от уборки к уборке? Похоже на то.



Комбинированная уборка при стандартных настройках. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Комбинированная уборка в режиме максимальной мощности и подачи воды. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

А как же кофейное пятно? К сожалению, выбрать конкретную область уборки в приложении нельзя, после запуска пылесос убирает всю квартиру. Но есть выход: с помощью одной из опций пылесос может убирать область в радиусе одного метра вокруг себя. Переносим прибор поближе, запускаем на максимальном режиме. За время эксперимента четыре раза робот проезжает по пятну, на пятый слегка цепляет его. Чуда не случилось, результат на фото ниже.



Локальная уборка засохшего пятна. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Очередь Vacuum-Mop. С ходу необычным показалось то, что, в отличие от остальных моделей, контейнер для воды расположен прямо в держателе для микрофибры. Удобное решение: резервуар отстегивается вместе с микрофиброй в случае необходимости. В режиме «стоковых» настроек с уборкой робот справился за 53 минуты и затратил половину емкости заряда батареи. Неплохо, и даже с запасом.

Кстати, траектория уборки у Mi Robot Vacuum-Mop, в отличие от предыдущей модели, более осмысленная — зигзагообразная: сначала робот двигается внутри контура, а затем по периметру комнаты.

Что касается режима максимальной производительности, то здесь ждал сюрприз. Сначала выскочило уведомление о том, что в режиме турбовсасывания аккумулятор расходуется быстрее и данный режим рекомендуется использовать только для тщательной уборки ковров. Не поверили, а проверили. Система не обманула: заряда на полный цикл уборки не хватило. На последнем этапе, уже при прохождении вдоль плинтусов и краев мебели, робот попросился на базу для подзарядки. Результаты на скриншотах ниже.



Комбинированная уборка при стандартных настройках. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Комбинированная уборка в режиме максимальной мощности и подачи воды до разряда аккумулятора. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

А как же кофейное пятно? Уже лучше, но все так же не идеально: след остался и четко различим. Да, в режиме зональной уборки с помощью приложения робот проезжал по загрязнению не несколько раз, как в случае выше, а всего лишь однажды. Да и пятна оказались довольно стойкими, и после эксперимента не то чтобы слишком легко убирались руками. Но мы же ждали чудес...



Локальная уборка засохшего пятна. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Ну и наконец, Vacuum-Mop P. Устанавливаем контейнер для комбинированной уборки, залив в него воду. На липучки пристегиваем микрофибру к держателю и неприятно удивляемся. Оказывается, чтобы установить насадку для влажной уборки, пылесос нужно отодвинуть от зарядной станции: защелки расположены аккурат с ее стороны. Не критично, но и не суперудобно. Зато сама зарядная станция определенно выигрывает у моделей выше: по конструкции она напоминает базу Mi Robot, пылесос как бы стыкуется с ней. В предыдущих двух моделях зарядка начинается после наезда пылесосом на контакты в нижней части станции, что иногда не позволяет «пришвартоваться» с первого раза.

Интересна также траектория уборки. В отличие от модели с камерой, здесь сначала боковая щетка отбрасывает мусор от краев мебели и плинтуса, а затем внутри периметра идет уборка. Причем движения V-образные: вперед и влево, назад, затем вперед и вправо. Таким образом производитель попытался сымитировать уборку обычной шваброй.

Возвращаемся к опытам. Запускаем режим комбинированной уборки, как и раньше, дважды. На базовых настройках и на режиме максимальной мощности роботу хватило примерно часа на все. И заряда аккумулятора — в отличие от модели выше. В максимальной производительности еще осталось 35 процентов, в «стоке» — вообще больше половины. Достойно!



Комбинированная уборка при стандартных настройках. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Комбинированная уборка в режиме максимальной мощности и подачи воды. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Ну и пятно же, кофейное, номер три. Снова без сюрпризов. Эх, видно, не судьба. Да и шут с ним, пролитый кофе нужно вытирать сразу, вообще-то!



Локальная уборка засохшего пятна. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Сухая уборка и сравнительный тест

Для чистоты эксперимента сначала пол на кухне был убран несколько раз, в том числе и мокрой шваброй. Стулья кухонные и детский шезлонг были установлены на привычные для них места — хаотично. Чтобы усложнить задачу, из зала на кухню временно переехал еще и детский игровой коврик.









Суть эксперимента заключается в следующем. Одинаковое количество мусора (в нашем случае 100 граммов рисовой крупы) было случайно, но равномерно разбросано по всей кухне три раза. После каждого раза мы запускали по очереди робот-пылесос для уборки всего этого безобразия. В случае с бюджетным Vacuum-Mop Essential это была уборка всей квартиры, так как зональная уборка не предусмотрена функционалом, но дверь на выход из кухни была закрыта. Для оставшихся двух моделей зона уборки была ограничена кухней в приложении. Предметы на кухне постоянно меняли свое положение, но количество оставалось неизменным. Естественно, под стулья и в места, где пылесос не проедет физически, мусор не рассыпался. По окончании содержимое контейнера взвешивалось на кухонных весах, чтобы проверить, какая модель справилась со сбором мусора лучше всего. Результаты сравнительного теста следующие: младшая модель собрала 90 граммов, пылесос с камерой — 95 граммов, а робот с лидаром — 94. Стоит отметить, что последний робот почему-то несколько раз запутывался в ковре, подминая его, поэтому тест удался только с третьей попытки.



Результат Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Результат Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Результат Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Выводы. Впечатления. Плюсы и минусы

Выводов оказалось даже несколько. Робот-пылесос с функцией влажной уборки, даже самый продвинутый, все еще не заменит швабру. Да, девайс неплох для уборки поддерживающей. Да, после уборки дышится по-другому, дома становится как будто свежее. Но стойкие пятна и разводы, увы, никуда не денутся. А вот если у вас нет полного дома ковров с длинным ворсом, а, наоборот, преобладают твердые покрытия, в плане сухой уборки робот-пылесос показывает себя весьма достойно. В моем случае, например, места для классического пылесоса дома так и не нашлось: комплект робот + швабра уверенно держит квартиру в чистоте. Но если стоимость пылесоса с влажной уборкой не намного выше, почему бы не оставить себе возможность воспользоваться и этой фишкой, хотя бы иногда?





Что касается датчиков и механизмов навигации, здесь все зависит от обстановки вашего жилища: расстановки мебели, формы комнат, количества детских игрушек на полу и собачьих или кошачьих мисок и когтеточек. Лидар на сегодняшний день, субъективно, лучшая из существующих технологий навигации. Камера в случае с Xiaomi также показала себя неплохо. Младшая модель в линейке выглядит скорее компромиссным решением, но также находит своего покупателя из-за возможности существенной экономии.

Кстати, об экономии: китайские версии стоят дешевле, но нужно помнить о необходимости использования переходника для нашей розетки и установки русского языка. Также придется повозиться с настройками региона в приложении Mi Home, что может быть неудобно, если уже используются какие-либо устройства экосистемы.

Давать оценки моделям не хотелось бы, особенно учитывая возможные дальнейшие обзоры решений от других производителей. Но для помощи в выборе ниже собрали плюсы и минусы, которые были выявлены по результатам теста. Сравнить характеристики можно по ссылке или с помощью виджета ниже.

1. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential

Понравилось: довольно низкая цена, достаточно высокий уровень увлажнения в режиме максимальной подачи воды, две боковые щетки, режим уборки вдоль стен и мебели.

Не понравилось: высокочастотный вой системы привода колес, несовершенность системы навигации (особенно при построении карты с нуля), отсутствие режима зонирования и виртуальных стен в приложении, не совсем удобное расположение бака для воды (каждый раз нужно отстегивать при вытряхивании пыли), принцип стыковки с зарядной станцией.

2. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop

Понравилось: соотношение цены и начинки, расположение резервуара для воды внутри держателя микрофибры, экспериментальные возможности приложения — виртуальная стена и зона уборки.

Не понравилось: траектория уборки (сначала внутри контура, затем по периметру), не хватает на полную уборку квартиры в режиме максимальной мощности, принцип стыковки с зарядной станцией.

3. Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop P

Понравилось: наличие лидара и максимальная детализация карты, комплектация, отдельные контейнеры для каждого вида уборки, конструкция зарядной станции и принцип стыковки, продуманность и функциональность плагина в приложении (деление на комнаты, зоны уборки, виртуальная стена), траектория движения (сначала по периметру комнаты, а затем V-образная, с имитацией уборки шваброй), специальное место для кисточки с лезвием, невысокий уровень шума.

Не понравилось: необходимость отодвигать от базы для снятия и установки микрофибры, низковатый уровень увлажнения в режиме максимальной подачи воды, высокая цена.



