Вот уже пять дней журналисты Onliner, Tut.by, «БелаПАН» и «Белсат» находятся за решеткой

Источник материала: Onliner

Дарья Спевак, Вадим Замировский, Всеволод Зарубин, Артем Майоров, Алесь Любенчук остаются за решеткой вместо того, чтобы выполнять свою работу. Сегодня родные и близкие задержанных журналистов с 6 утра заняли очередь, чтобы передать теплые вещи и еду, не больше пяти килограммов. Правда, не факт, что передачи сегодня получат все.

Около 9 утра сегодня, как назло, в единственный день передач, Замировского, Зарубина, Майорова и Любенчука вместе с остальными переводят в Барановичи. Родные и близкие ребят сразу же бросились вслед за ними. По иронии судьбы в Барановичах сегодня тоже один-единственный день на неделе, когда что-то можно передать. Успеют ли родные, неизвестно...





Нашу коллегу Дашу Спевак между тем оставили в ЦИПе. Передачу приняли. Надеемся, ее порадует фотография кота, теплые вещи и вкусности «с воли».





Вестей от нее нет. Доходят ли до нее письма, которые мы пишем десятками, неизвестно. Мы не получили ни одного ответного.

Поэтому не знаем, как она себя чувствует, болеет или нет. Не знаем, в каких она содержится условиях. В таких, как известная баскетболистка Елена Левченко, когда не водят в душ, нет горячей воды и сломан смыв в туалете? Этой информации у нас тоже нет. И получить ее практически невозможно.





К слову, мы просили у МВД пустить журналистов для репортажа в ИВС и ЦИП на Окрестина. Но нам отказали. Или нынешняя ситуация с Дашей — это такой своеобразный ответ на наши просьбы?..

А пока наша коллега собирает фактуру, почитайте то, о чем она писала до задержания. Ей и нам будет приятно.

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