ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

22.10.2020 15:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:00 по минскому времени Huawei начала онлайн-презентацию смартфонов серии Mate40. Это флагманская линейка, которой обычно достаются главные инновации и топовое железо от Huawei.

Тренд на снижение вреда планете коснулся и Huawei: руководитель направления потребительской электроники Huawei Ричард Ю в начале презентации отметил, что компания принимает меры по улучшению экологических показателей производства.

Дисплеи весьма сильно заходят на боковые грани, но в компании отметили, что софт помогает бороться с ложными касаниями.

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

Смартфоны получили 100-кратный цифровой зум камеры и поддержку 5G. Представлено три модели — Mate40, Mate40 Pro и Mate40 Pro+.

Частота обновления экрана составляет 90 Гц: мол, это оптимальное соотношение между плавностью работы и энергоэффективностью, а показатель в 120 Гц был бы слишком прожорливым.

Новый фирменный цвет:

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

Также остались черный и белый, плюс вариант отделки из искусственной кожи. Вся линейка цветов:

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

Смартфоны используют чип Kirin 9000, он выполнен по техпроцессу 5 нм. Здесь на 30% больше транзисторов, чем в A14 у iPhone 12, уверяет Huawei. Графический ускоритель Mali-G78 на 52% быстрее Snapdragon 865+. Также чип должен быть энергоэффективнее решения от Qualcomm.

Huawei заявляет, что серьезно улучшила технологию сохранения быстродействия системы по мере старения устройства. Теперь за 36 месяцев работы аппарата скорость снизится только на 2,5%.

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

Заряжать девайсы беспроводным способом можно на мощности 50 Вт, а «по шнурку» — на мощности 66 Вт. А вот характеристики камер:

Huawei представила флагманскую линейку Mate40

У новинок по два сверхширокоугольных сенсора: один на задней крышке и один во фронтальной камере. При этом Huawei добилась снимков без присущих «ширику» искажений.

(обновляется)

Смартфон Huawei P40 lite (полночный черный)
21 отзыв
Android, экран 6.4" IPS (1080x2310), HiSilicon Kirin 810, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4200 мАч, 2 SIM
599 р.
37 предложений
Смартфон Huawei P30 Lite MAR-LX1B Dual SIM 6GB/256GB (насыщенный бирюзовый)
8 отзывов
Android, экран 6.15" IPS (1080x2312), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 256 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 3340 мАч, 2 SIM
479 р.
38 предложений
Смартфон Huawei P40 lite E (ярко-голубой)
2 отзыва
Android, экран 6.39" IPS (720x1560), HiSilicon Kirin 710, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 48 Мп, аккумулятор 4000 мАч, 2 SIM
399 р.
37 предложений
Сравнить эти товары →
Смартфоны Huawei в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 15:00 по минскому времени Huawei начала онлайн-презентацию смартфонов серии Mate40. Это флагманская линейка, которой обычно достаются главные инновации и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.10.2020
Mir24.TV Belarus
22.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика