Huawei представила флагманскую линейку Mate40

Источник материала: Onliner

Сегодня в 15:00 по минскому времени Huawei начала онлайн-презентацию смартфонов серии Mate40. Это флагманская линейка, которой обычно достаются главные инновации и топовое железо от Huawei.

Тренд на снижение вреда планете коснулся и Huawei: руководитель направления потребительской электроники Huawei Ричард Ю в начале презентации отметил, что компания принимает меры по улучшению экологических показателей производства.

Дисплеи весьма сильно заходят на боковые грани, но в компании отметили, что софт помогает бороться с ложными касаниями.





Смартфоны получили 100-кратный цифровой зум камеры и поддержку 5G. Представлено три модели — Mate40, Mate40 Pro и Mate40 Pro+.

Частота обновления экрана составляет 90 Гц: мол, это оптимальное соотношение между плавностью работы и энергоэффективностью, а показатель в 120 Гц был бы слишком прожорливым.

Новый фирменный цвет:





Также остались черный и белый, плюс вариант отделки из искусственной кожи. Вся линейка цветов:





Смартфоны используют чип Kirin 9000, он выполнен по техпроцессу 5 нм. Здесь на 30% больше транзисторов, чем в A14 у iPhone 12, уверяет Huawei. Графический ускоритель Mali-G78 на 52% быстрее Snapdragon 865+. Также чип должен быть энергоэффективнее решения от Qualcomm.

Huawei заявляет, что серьезно улучшила технологию сохранения быстродействия системы по мере старения устройства. Теперь за 36 месяцев работы аппарата скорость снизится только на 2,5%.





Заряжать девайсы беспроводным способом можно на мощности 50 Вт, а «по шнурку» — на мощности 66 Вт. А вот характеристики камер:





У новинок по два сверхширокоугольных сенсора: один на задней крышке и один во фронтальной камере. При этом Huawei добилась снимков без присущих «ширику» искажений.

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