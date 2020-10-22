Гайдукевич рассказал, когда можно будет ознакомиться с проектом новой Конституции

Инициированное властями внесение предложений по изменению Конституции Беларуси не завершится 25 октября, заявил депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич 22 октября в Минске на круглом столе «Конституционная реформа в Беларуси: новые возможности развития страны».





«Дата — 25 октября, я изначально не понимал, откуда она взялась, — сказал он. — Нет такого срока, что 25 октября закончится внесение предложений в Конституцию. Изначально было понятно, что это был такой предварительный этап. Многие подумали, что 25 октября — последний день внесения предложений, но я во всех интервью лично как депутат объяснял, что этого быть не может, так оно и получилось».

По словам Гайдукевича, общенациональное обсуждение, во время которого также будет возможно внесение предложений, начнется только после того, как обнародуют предварительный проект Конституции. Он считает, что с таким проектом, подготовленным «с учетом тех предложений, которые сейчас поступают», люди смогут ознакомиться в ноябре-декабре этого года.

Парламентарий сообщил, что к настоящему моменту, по его информации, поступило более 1,5 тыс. предложений. «Люди предлагают не только политические изменения, они очень серьезно к этому подошли и стали присылать предложения, которые касаются вообще жизни Беларуси во всех сферах, — сказал он. — Многие говорят о том, что надо закрепить в Конституции недопустимость переписывания истории Великой Отечественной войны. Люди пишут, что надо закрепить институт семьи. <…> Многие пишут о судебной системе, например, чтобы человека заключали под стражу решением суда, кто-то пишет об институте присяжных заседателей. Кто-то говорит об экономических вопросах».

Гайдукевич подчеркнул, что принимать изменения в Конституцию нужно «не для политиков и политологов, это должно быть для людей».

«Любые изменения в Конституцию мы должны принимать исключительно для себя, — заявил лидер ЛДП. — Ни для Литвы, Польши, ОБСЕ, ни потому что нам кто-то об этом говорит из какой-то страны, потому что никто там нам добра не желает. Все, кто высказывает свое мнение и переживает за демократию и свободу в Беларуси, на самом деле отстаивает исключительно свои национальные интересы».

«Конечно же, вот эта работа сейчас крайне важна, потому что мы говорим о том, как эволюционным путем изменить политическую систему страны и сделать жизнь лучше. А кто-то в это время говорит о том, как перекрывать железнодорожные пути, жечь покрышки, как остановить экономику страны, и каким-то образом это должно привести к демократии и свободе в стране. Когда рухнет экономика, страна станет нищей. Покажите мне хоть одну нищую демократическую страну!» — сказал парламентарий.