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На пятницу объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
В ближайшее время ряд районов севера страны ожидает неблагоприятное погодное явление.
По прогнозам синоптиков, в ночь на 23 октября ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.
При порывистом ветре они
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В ближайшее время ряд районов севера страны ожидает неблагоприятное погодное явление.
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