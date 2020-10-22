На пятницу объявлен желтый уровень опасности

В ближайшее время ряд районов севера страны ожидает неблагоприятное погодное явление.





По прогнозам синоптиков, в ночь на 23 октября ожидается усиление ветра порывами 15-18 м/с.

При порывистом ветре они советуют :

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).