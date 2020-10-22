В Беларуси задержали мошенников, которые выдавали себя за «Куфар». Сумма ущерба - 180 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В Беларуси задержали братьев-мошенников, которые выдавали себя за торговую площадку «Куфар». Для этого они создали копию ее сайта, которая находилась по очень похожему адресу, и завлекали туда своих жертв. В итоге мошенники завладели деньгами более 350 потерпевших на общую сумму около 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Одному из задержанных братьев 18 лет, другому — 25, они из Крупского района. В МВД рассказывают, что молодые люди разработали преступную схему: создали фишинговую копию сайта Kufar.by и опубликовали ее на домене Kufar.cc. После этого они нанимали так называемых «воркеров» — людей, которые изучали объявления на «Куфаре», через мессенджеры связывались с потенциальными жертвами, договаривались об оплате онлайн, а потом присылали ссылку на фишинговый сайт для якобы зачисления аванса. Если жертвы вводили там данные своей карты, то они автоматически попадали к мошенникам. Далее братья переводили деньги с карточек на свой биткоин-кошелек, зарегистрированный за пределами Беларуси.

По данным правоохранителей, потерпевших от действий мошенников было около 350, общая сумма украденных денег — 180 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело за хищение путем использования компьютерной техники, совершенное группой лиц. Сейчас разыскиваются другие причастные, в том числе и «воркеры».

МВД напоминает, что на «Куфаре» заблокирована возможность отправлять фишинговые ссылки, поэтому мошенники стараются под любым предлогом перевести общение с жертвами в мессенджеры, поэтому для безопасности лучше общаться с потенциальными продавцами или покупателями в сообщениях на сайте.