Украл, чтобы перепродать в России, но попал в аварию. Могилевчанина подозревают в угоне машины

Источник материала: Tut.by

Могилевчанина подозревают в краже машины у знакомого: он хотел перепродать авто в России, но попал в аварию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По данным милиции, 48-летний могилевчанин еще зимой пригнал машину стоимостью 11,7 тыс. рублей из России новому владельцу. Сказал, что спешил и не снял ее с учета. А потому после попросил нового владельца сделать на автомобиль документы, которые он сможет предъявить в России, чтобы разрешить эту проблему.

Однако выяснилось, что документы на автомобиль мужчине нужны совсем для другого: он решил перепродать чужую машину. Для этого воспользовался имеющимся у него комплектом ключей и уехал на авто в Россию — ну, а там попал в аварию.