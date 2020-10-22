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Украл, чтобы перепродать в России, но попал в аварию. Могилевчанина подозревают в угоне машины

22.10.2020 16:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Могилевчанина подозревают в краже машины у знакомого: он хотел перепродать авто в России, но попал в аварию. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает УВД.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

По данным милиции, 48-летний могилевчанин еще зимой пригнал машину стоимостью 11,7 тыс. рублей из России новому владельцу. Сказал, что спешил и не снял ее с учета. А потому после попросил нового владельца сделать на автомобиль документы, которые он сможет предъявить в России, чтобы разрешить эту проблему.

Однако выяснилось, что документы на автомобиль мужчине нужны совсем для другого: он решил перепродать чужую машину. Для этого воспользовался имеющимся у него комплектом ключей и уехал на авто в Россию — ну, а там попал в аварию.

 
 
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Украденную машину подозреваемый еще зимой пригнал из России по заказу нового владельца.
 
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