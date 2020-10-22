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Белгазпромбанк снизил штрафы по кредитам физлиц

22.10.2020 16:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Об этом сообщается на сайте Белгазпромбанка.

В банке уточнили, что изменение не касается кредитных договоров в рамках проекта DELAY.

Что в итоге?

По кредитным договорам в рамках продукта «Карта покупок» и «Авторассрочка», заключенным до 1 августа 2020 года, с 20 октября размер процентов на просроченную задолженность снижен до 24,9% годовых.

По кредитным договорам физлиц в белорусских рублях, заключенным до 1 августа 2020 года, за исключением продуктов «Карта покупок» и «Авторассрочка», с 20 октября снижен размер процентов на просроченную задолженность до полуторакратного размера процентов на срочную задолженность.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Белгазпромбанк снизил кредитную нагрузку на своих клиентов. C 20 октября 2020 года по кредитным договорам физических лиц, заключенным до 1 августа 2020 года,...
 
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