Белгазпромбанк снизил штрафы по кредитам физлиц

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Об этом сообщается на сайте Белгазпромбанка.



В банке уточнили, что изменение не касается кредитных договоров в рамках проекта DELAY.

Что в итоге?

По кредитным договорам в рамках продукта «Карта покупок» и «Авторассрочка», заключенным до 1 августа 2020 года, с 20 октября размер процентов на просроченную задолженность снижен до 24,9% годовых.



По кредитным договорам физлиц в белорусских рублях, заключенным до 1 августа 2020 года, за исключением продуктов «Карта покупок» и «Авторассрочка», с 20 октября снижен размер процентов на просроченную задолженность до полуторакратного размера процентов на срочную задолженность.