|
Белгазпромбанк снизил штрафы по кредитам физлиц
Источник материала: Myfin
Об этом сообщается на сайте Белгазпромбанка.
В банке уточнили, что изменение не касается кредитных договоров в рамках проекта DELAY.
Что в итоге?
По кредитным договорам в рамках продукта «Карта покупок» и «Авторассрочка», заключенным до 1 августа 2020 года, с 20 октября размер процентов на просроченную задолженность снижен до 24,9% годовых.
Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгазпромбанк снизил кредитную нагрузку на своих клиентов. C 20 октября 2020 года по кредитным договорам физических лиц, заключенным до 1 августа 2020 года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)