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Президент Украины заявил о разработке уникальной вакцины от коронавируса

22.10.2020 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: sharij.net

Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.

Отрывок из интервью, которое президент Украины дал четырем телеканалам, опубликовал канал ТСН, пишет РБК. «Это не пафос и не популизм», — заверил президент.

«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования <...>. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись», — рассказал Зеленский.

При этом он отметил, что если у какой-то страны раньше появится зарегистрированный препарат, Киев готов будет его купить «в любом случае».

 

 
 
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Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.
 
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