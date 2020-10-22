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Президент Украины заявил о разработке уникальной вакцины от коронавируса
22.10.2020 16:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sharij.net
Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.Отрывок из интервью, которое президент Украины дал четырем телеканалам, опубликовал канал ТСН, пишет
«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования <...>. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись», — рассказал Зеленский.
При этом он отметил, что если у какой-то страны раньше появится зарегистрированный препарат, Киев готов будет его купить «в любом случае».
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Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.
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