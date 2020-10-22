Источник материала: Ежедневник

фото: sharij.net

Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Украины заявил о разработке уникальной вакцины от коронавируса Вакцина против COVID-19, разрабатываемая на Украине, является уникальной, заявил президент Владимир Зеленский.

Отрывок из интервью, которое президент Украины дал четырем телеканалам, опубликовал канал ТСН, пишетК. «Это не пафос и не популизм», — заверил президент.«Мы не можем говорить обо всем, потому что должны пройти клинические исследования <...>. Она, скажу правду — уникальна. Это не пафос и не популизм. Она уникальна, потому что не такая как другие. У нас есть материалы, исследования велись, но не на людях, впрочем велись», — рассказал Зеленский.При этом он отметил, что если у какой-то страны раньше появится зарегистрированный препарат, Киев готов будет его купить «в любом случае».