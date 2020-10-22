Марш людей с инвалидностью: освистали госТВ, скандировали «Трибунал!» у КГБ. Что прямо сейчас происходит в Минске

Источник материала: KYKY

В Минске появляются дни, за которыми закрепляются шествия разных представителей нашей нации. По воскресеньям традиционно выходят все, по понедельникам – пенсионеры. А по четвергам начали выходить люди с инвалидностью. В прошлый раз их марш прошел спокойно (в отличие от марша бабушек и дедушек, которых травили перцовым газом). Рассказываем, что происходит в Минске сегодня.

Марш людей с инвалидностью начался около около 14:00 на площади Независимости. Люди пришли с цветами, плакатами и сладостями.

Затем марш двинулся по проспекту Независимости в центр города.

Около здания КГБ участники акции начали скандировать «Трибунал!». Интересно, Виктор Бабарико их слышал?

А после участники марша «пообщались» с сотрудниками БТ – интервью не вышло.

Пока что марш проходит спокойно – в нем принимают участие около 100 человек. Но за шествием пристально наблюдают силовики. Мы искренне надеемся, что они не захотят пробивать очередное дно в своей «карьере».