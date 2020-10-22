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Нацбанк Украины оставил учетную ставку на уровне 6% годовых

22.10.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Об этом сообщил в четверг глава финансового регулятора Кирилл Шевченко.

«Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений - на уровне 6% годовых», - сказал он на брифинге.

Он отметил, что сохранение «мягкой монетарной политики» направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции.

Нацбанк Украины начал постепенно снижать учетную ставку с апреля прошлого года, тогда она составляла 18% годовых. В апреле 2020 года регулятор снизил ее до 8%, а в июне до 6%, передает ТАСС.

Учетная ставка является одним из монетарных инструментов, с помощью которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Снижение учетной ставки, как правило, приводит к удешевлению кредитов банков.

 
 
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Национальный банк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 6% годовых. Об этом сообщил в четверг глава финансового регулятора Кирилл Шевченко.
 
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